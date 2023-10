Fin juillet 2016, Microsoft a théoriquement mis fin à la possibilité d'une mise à niveau gratuite vers Windows 10 - et ultérieurement Windows 11 - depuis Windows 7 ou 8. En pratique, d'anciennes clés Windows 7 (ou Windows 8) ont toujours permis une activation sans frais jusqu'à récemment.

Le mois dernier, Microsoft a discrètement annoncé que ce genre d'upgrade allait être bloqué et deviendrait inopérant de manière effective. Cela suppose des mesures idoines au niveau des serveurs d'activation.

Le tour de vis avait été constaté dans le cadre de builds du canal Canary du programme Windows Insider, mais par pour l'activation de Windows 11 en version 22H2 avec d'anciennes clés Windows 7 transformées pour l'occasion en licences numériques.

Ce n'était qu'une question de temps

Mauvaise nouvelle, Microsoft était sérieux pour le " comblement de la faille " et The Verge a pu constater l'entrée en vigueur du blocage pour l'activation de la version stable actuelle de Windows 11 (clean install ; nouvelle installation) via une clé Windows 7.

Source image : The Verge

À souligner que si l'activation n'est plus possible, l'installation de Windows 11 peut tout de même se faire. Par ailleurs, des activations précédentes avec d'anciennes clés ne sont par remises en cause. Il n'y a pas de retour en arrière et la licence numérique précédemment obtenue demeure fonctionnelle.

Si besoin, Microsoft précise par ailleurs que les mises à niveau vers Windows 11 depuis Windows 10 sont toujours gratuites. Le cas échéant, la configuration doit remplir les prérequis… même s'il est officieusement possible de les faire sauter.