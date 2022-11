Faute de chiffres officiels de Microsoft concernant Windows 11, il faut s'en remettre à des chiffres comme ceux de StatCounter qui se base sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites.

D'après le dernier rapport de StatCounter pour le mois d'octobre, la part de marché de Windows 11 sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation de Microsoft est de 15,44 %. Un taux d'adoption qui grimpe lentement et a attiré l'attention. Windows 11 est en effet disponible depuis un peu plus d'un an désormais. Une première mise à jour annuelle 22H2 a en outre fait son apparition.

Actuellement, cela signifie que moins d'un PC Windows sur six fonctionne avec Windows 11. En soulignant que la part de marché du système d'exploitation Windows sur l'ordinateur de bureau est de 75,93 % (15,74 % pour macOS).

Windows 7 résiste toujours

Sur les PC Windows, la part de marché de Windows 11 arrive en deuxième position derrière Windows 10 à 71,29 %. La surprise est de constater que la part de marché de Windows 7 se maintient à 9,61 %, en profitant sans doute des ESU (Extended Security Updates) du côté des entreprises.

La période de début 2022 semble avoir permis à Windows 11 de décoller, mais la tendance a largement marqué le pas au fil des mois. Les conditions pour une mise à niveau vers Windows 11 (avec l'assurance de recevoir les mises à jour de sécurité) sont sans doute le principal frein à une adoption rapide.

Pour Windows 11, le temps finira par faire son œuvre avec le renouvellement des PC équipés du système d'exploitation de Microsoft… sauf si le groupe de Redmond rejoue la surprise avec le lancement d'un Windows 12.

Plus de temps passé sur Windows 10 et 11

Lors de la publication des derniers résultats du groupe, le patron de Microsoft a déclaré que malgré la baisse des livraisons de PC au cours du troisième trimestre, l'utilisation de Windows continue de croître.

" Il y a près de 20 % d'appareils Windows actifs par mois de plus qu'avant la pandémie. En moyenne, les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 passent 8,5 % de temps en plus sur leurs PC qu'il y a deux ans et demi. "

Satya Nadella souligne en outre une montée en charge des déploiements commerciaux de Windows 11. " Accenture a déployé Windows 11 sur plus de 450 000 PC d'employés, contre seulement 25 000 il y a sept mois, et L'Oréal a déployé ce système d'exploitation pour 85 000 employés. "