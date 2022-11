Au lancement de Windows 11, les utilisateurs découvraient une configuration minimale qui laissait sur la touche des configurations pas si anciennes que cela...

Au rayon des prérequis, on pouvait ainsi noter la nécessité de disposer d'une carte mère embarquant une puce TPM 2.0 et d'un CPU Intel de 8e génération ou AMD Zen 2 a minima. Le système de Microsoft nécessite également au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Décriée, la configuration a été maintenir par Microsoft qui explique des raisons de sécurité. Toutefois, on a vu quelques outils permettant de contourner les restrictions et Microsoft a également diffusé une mise à jour évolutive de Windows 11 par erreur sur des PC qui n'auraient normalement pas du pouvoir en profiter.

Les nouveaux CPU Intel et AMD pris en charge

Avec le déploiement de la version 22H2 de Windows 11 (Windows 11 2022 Update), Microsoft a fait évoluer sa documentation.

Microsoft a ainsi ajouté le fait que les processeurs Ryzen 7000 d'AMD et les puces Intel de 13e génération étaient bien prises en charge. Dans le même temps, il a été de nouveau confirmé que les puces Intel Core de 7e génération et Ryzen Zen (1ere gen) ne seraient toujours pas pris en charge...

On pouvait s'attendre à un peu plus d'ouverture de la part de Microsoft en considérant qu'en 2021, certains processeurs Core X-Series et Xeon W-Series de 7e générations avaient été intégrées à la liste des puces prises en charge par Windows 11.