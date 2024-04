Microsoft se prépare à dévoiler encore plus amplement sa vision de l'IA à travers son système d'exploitation Windows et les appareils. Elle devrait être plus aboutie que l'actuel Copilot. Le mois prochain, le groupe de Redmond pourrait notamment dévoiler une fonctionnalité AI Explorer pour Windows 11.

D'après The Verge, AI Explorer permettra de récupérer tout ce qui a déjà été consulté ou effectué sur un appareil. Il s'agirait d'une sorte de super fonctionnalité Timeline avec laquelle interagir.

Pour Windows Central, AI Explorer œuvrera en arrière-plan afin d'enregistrer et de trier tout ce qu'un utilisateur fait sur son ordinateur, indépendamment des applications. Sur la base de critères de recherche saisis et y compris en langage naturel, il sera alors possible de faire appel à des " souvenirs. "

Sans oublier l'aide de Copilot

AI Explorer ne se cantonnerait pas à faire remonter à la surface ce qui a été fait sur le PC. Une analyse de l'affichage en cours à l'écran fournirait des suggestions contextuelles au moment opportun et des actions à réaliser.

La fonctionnalité AI Explorer pourrait travailler de concert avec Copilot pour des résumés de contenus et autres. Une interface utilisateur dédiée se retrouverait par ailleurs en haut de l'écran afin de solliciter des souvenirs.

Pas de panique...

AI Explorer serait paramétrable pour exclure des applications du processus, tout en demeurant complètement désactivable. Difficile de faire autrement, dans la mesure où une telle fonctionnalité d'IA peut paraître un tantinet invasive ou indiscrète.

Contrairement à un socle cloud pour Copilot sur Windows, Windows Central croit savoir que AI Explorer utilisera des NPU de nouvelle génération pour le traitement en local des tâches d'IA et avec une faible latence.

Dans un premier temps, AI Explorer serait une exclusivité pour des appareils équipés de puces ARM de la gamme Snapdragon X de Qualcomm, tandis qu'au moins 16 Go de RAM seraient un prérequis. Sans savoir combien de temps les NPU d'Intel et AMD seront boudés, faute de puissance adéquate.