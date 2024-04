Le groupe Qualcomm espère bien enfin pouvoir placer ses processeurs ARM dans des PC portables grâce à des coeurs CPU Oryon conçus par la filiale Nuvia et capables de rivaliser avec les solutions d'Apple.

En quête de reconnaissance depuis plusieurs années avec différents SoC proposés et un gros parteneriat avec Microsoft pour adapter Windows à ses plates-formes, la firme n'avait pas encore trouvé la solution technique capable d'emporter l'adhésion et de provoquer une adoption de masse.

Snapdragon X Plus, l'alternative

Ses premières puces étaient intéressantes en matière d'autonomie et de connectivités sans fil et cellulaires grâce au savoir-faire de Qualcomm dans les puces pour smartphones, mais il leur manquait la puissance et la capacité de faire tourner la plupart des applications Windows, en natif, semi-natif ou par émulation.

Avec les nouveaux coeurs Oryon, l'entreprise tient peut-être sa revanche sur Apple qui a su séduire avec ses processeurs ARM Apple Mx en proposant cette combinaison de puissance et d'autonomie étendue qui lui faisait défaut.

Après avoir présenté fin 2023 une solution Snapdragon X Elite qui devrait se retrouver dans des PC portables premium d'ici quelques semaines, Qualcomm dévoile la variation Snapdragon X Plus, un peu plus légère pour couvrir une segmentation plus large du marché.

L'IA générative embarquée au pouvoir

Au lieu des 12 coeurs CPU du Snapdragon X Elite de 3,4 à 3,8 GHz selon les variantes, la version X Plus propose 10 coeurs Oryon avec une cadence de 3,4 GHz et de la mémoire LPDDR5x tandis que le GPU Adreno développe une performance de calcul de 3,8 TFLOPS.

Le NPU Hexagon (Neural Processing Unit) gère une capacité de traitement de 45 TOPS, similaire à celle du X Elite. Cette puissance permet d'animer de l'intelligence artificielle embarquée générative qui pourra assister différentes tâches de création et de génération de contenus ou de code.

Qualcomm évoque ainsi des possibilités de génération d'image, de musique ou de création automatique de sous-titres dans les vidéos directement depuis la machine.

Les premiers PC portables ARM équipés de la puce Snapdragon X Plus sont attendus à partir du second semestre 2024. Pour Snapdragon X Elite, les machines commenceront à se dévoiler dès la fin du printemps, peut-être avec une version de Windows ARM particulièrement optimisée pour les plateformes Snapdragon.