Dans le cadre du programme Windows Insider, Microsoft a introduit depuis cette année un canal Canary. Il se positionne en amont du canal Dev qui a été remanié. Les autres canaux sont Beta et Release Preview qui n'ont pas changé.

Alors que le canal Dev permet d'avoir accès aux dernières builds de Windows 11 en préversion au fil de l'ajout de nouveautés en gestation et sans une validation par Microsoft, le canal Canary est plus précoce dans le cycle de développement et avec des builds pouvant être instables.

C'est par l'intermédiaire du canal Canary que Microsoft propose actuellement une build 25931 de Windows 11 Insider Preview. Un petit ajout appréciable est l'augmentation de la dose d'applications natives de Windows 11 pouvant être désinstallées.

Éviter l'effet bloatware

Les applications Photos, Contacts (People) et Bureau à distance (client Remote Desktop) sont concernées par la nouvelle possibilité de désinstallation, en plus des applications Caméra et Cortana auparavant. En soulignant du reste que l'application Cortana vient d'être abandonnée par Microsoft.

Pour l'ensemble de ces applications préinstallées, l'option de désinstallation n'a toutefois fait son apparition qu'avec des builds Windows Insider et le canal Canary. Une arrivée dans d'autres canaux et au final pour une version stable de Windows 11 n'est pas claire à ce stade.

Rappelons que parmi les applications natives pouvant d'ores et déjà être désinstallées, il y a par exemple Alarmes et horloge, Actualités, Astuces, Bloc-notes, Calculatrice, Cartes, Courrier et calendrier, Horloge, Films et TV, Hub de commentaires, Lecteur multimédia, Météo, Paint ... Microsoft a donc fait des efforts.