Microsoft publie la dernière build de l'année pour les Insiders de Windows 11. Disponible via les canaux Dev et Beta, la build 26220.7523 (KB5072043) se concentre sur l'intégration de l'IA.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Copilot dans la barre des tâches ?

La principale nouveauté est le déploiement de Ask Copilot sur la barre des tâches pour les clients commerciaux détenteurs d'une licence Microsoft 365 Copilot. Cette fonctionnalité, déjà évoquée par Microsoft en novembre dernier (et pour le grand public), offre un point d'entrée unifié vers Microsoft 365 Copilot, les agents IA et la recherche Windows.

De plus, Windows 11 permet de suivre la progression des tâches assignées à des agents IA directement depuis la barre des tâches. En survolant l'icône de l'agent, l'utilisateur peut voir l'état d'avancement en temps réel.

" Researcher dans Microsoft 365 Copilot peut creuser un sujet et construire un rapport détaillé, et maintenant vous pourrez suivre sa progression sans interrompre votre flux de travail ".

Comment Microsoft facilite-t-il l'intégration des agents IA tiers ?

Pour standardiser l'intégration des IA, Microsoft introduit les Agent Launchers. Ce framework permet aux applications d'enregistrer leurs propres agents IA pour les découvrir et les invoquer à travers tout le système d'exploitation. Une fois enregistrés, les agents peuvent être lancés depuis Ask Copilot ou d'autres applications compatibles.

Cette initiative ouvre la voie à un écosystème d'agents plus riche et diversifié. Les développeurs peuvent enregistrer leurs agents lors de l'installation de l'application ou de manière dynamique, en fonction de l'état d'authentification ou d'un abonnement.

Microsoft utilise déjà ce framework pour ses propres agents comme Analyst et Researcher.

Quelles sont les autres améliorations notables de cette build ?

Au-delà de l'IA, la build apporte des améliorations d'accessibilité. Le Narrateur offre une personnalisation granulaire des annonces vocales, permettant aux utilisateurs de choisir quelles informations sont lues et dans quel ordre pour chaque type de contrôle d'interface.

D'autres changements incluent un nouveau widget Discover Windows pour afficher des astuces, l'apparition d'icônes de personnes dans l'Explorateur de fichiers pour les comptes personnels, et une mise à jour de l'application Paint qui permet de masquer automatiquement la barre d'outils.