Microsoft déploie une mise à jour pour l'outil Capture d'écran sur Windows 11. À partir de la version 11.2508.28.0 de l'application, les utilisateurs peuvent annoter les captures directement sur l'écran. Une nouvelle capacité portant le nom de Quick Markup.

Une barre d'outils flottante remaniée

L'outil Capture d'écran peut être lancé via le raccourci clavier Windows + Maj + S. Avec la sélection d'une zone de l'écran, une barre d'outils flottante apparaît juste en dessous.

Au lieu de capturer l'image immédiatement, l'outil permet une interaction. La barre propose plusieurs options, dont une recherche d'image inversée avec Bing, l'envoi de la capture vers l'application Copilot, des outils de dessin, de surlignage et l'insertion de formes.

Cette interface n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle déjà présente dans le navigateur Microsoft Edge lors de la prise de captures web.

Des avantages par rapport à l'ancienne méthode

Auparavant, toute annotation nécessitait d'ouvrir la capture dans une application dédiée comme l'outil Capture d'écran lui-même ou Paint. Désormais, l'édition se fait à la volée.

Le bouton de capture permet de choisir entre enregistrer le fichier dans un dossier ou simplement le copier dans le presse-papiers. Il est proposé d'annoter en direct sur l'écran. " Le marquage rapide vous permet de dessiner sur votre écran en temps réel. "

Source image : Windows Latest

Une autre option est pour le partage et facilite l'envoi rapide par le biais de diverses applications ou par e-mail, sans jamais sauvegarder l'image sur le stockage local, évitant ainsi d'encombrement de fichiers temporaires.

Dans l'attente de l'extraction de texte

Repérée par Windows Latest, l'arrivée de la fonctionnalité Quick Markup pour l'outil de Capture d'écran de Windows 11 avait été évoquée par Microsoft le mois dernier dans le cadre du programme Windows Insider.

La possibilité d'extraire du texte est par ailleurs attendue, mais elle ne figure pas encore dans la mise à jour de l'application qui est déployée par l'entremise du Microsoft Store.