Après le navigateur Microsoft Edge, puis la barre des tâches du nouveau Bing alimenté par l'IA dans Windows 11, Microsoft va plus loin via l'introduction de Windows Copilot pour son système d'exploitation.

Avec Windows Copilot, le groupe de Redmond avance que " Windows 11 devient la première plateforme PC à annoncer une assistance IA centralisée pour aider les utilisateurs à agir facilement et à accomplir leurs tâches. "

Même s'il est question d'un assistant personnel avec Windows Copilot, ce n'est pas une résurrection d'entre les morts de Cortana en tant qu'assistant personnel de productivité de l'époque. Windows Copilot a l'ambition de faire de chaque utilisateur de Windows 11 un power user.

Un outil d'IA Copilot intégré à Windows 11

Comme Microsoft 365 Copilot, la fonctionnalité Windows Copilot de type ChatGPT peut être exploitée avec d'autres applications Windows. Elle intègre Bing Chat et peut ainsi fournir des réponses personnalisées en s'appuyant sur le Web et le contexte des applications.

Windows Copilot peut aider l'utilisateur à effectuer des actions dans Windows 11 au niveau des paramètres et sur l'ordinateur. Les possibilités de Windows (copier-coller, ancrage des fenêtres, capture d'écran, personnalisation...) sont directement à disposition. En plus de seulement copier et coller, Windows Copilot pourra réécrire, résumer ou expliquer du contenu.

En outre, Windows Copilot gère les plugins Bing et ChatGPT pour l'accès à des capacités d'IA avancées, ce qui n'intéressera pas uniquement l'utilisateur final, mais également les développeurs afin d'associer leurs applications à l'IA.

Une preview de Windows Copilot en juin

Windows Copilot pourra être ancré dans un volet latéral, dans le but de rester à côté de n'importe quelle application. Il n'est pas question de remplacer la barre de recherche sur Windows 11 et un bouton Copilot séparé sera proposé. Encore une fois… ce n'est pas un bouton Cortana.

Une préversion de Windows Copilot sera disponible pour Windows 11 à partir du mois de juin prochain. Windows Copilot est susceptible d'avoir un impact majeur pour Windows 11 et pour transformer son utilisation.

Le Microsoft Store sur Windows va outre bénéficier d'une section dédiée AI Hub consacrée aux meilleures expériences en matière d'IA, qu'elles émanent de Microsoft ou de la communauté des développeurs. Pour une application, il y aura des résumés générés par IA des avis et commentaires.

D'autres nouveautés à venir rapidement pour Windows 11 sont le support du Bluetooth Low Energy Audio pour des appareils, la prise en charge native de formats d'archive supplémentaires dont tar, 7-zip, rar, gz et d'autres en s'appuyant sur le projet open source libarchive, une nouvelle icône dans la barre des tâches lors de la connexion à un VPN, la transcription automatique de l'audio en temps réel pour davantage de langues avec les sous-titres (le français est compris).