Dans le cadre du programme Windows Insider, Microsoft déploie pour le canal Dev un changement qui concerne Copilot sur Windows 11 (build 23615). Cette expérience d'IA générative (et assistance centralisée) se lance de manière automatique au démarrage du système d'exploitation.

Microsoft souligne un test qui touche seulement certains Insiders. En particulier, pour des configurations avec un écran d'une taille de 27 pouces au minimum, et dans la limite des écrans principaux avec des configurations multi-écrans.

Rappelons par ailleurs que Copilot est également intégré à Windows 10, ce qui est une surprise. Si l'Europe n'y a pas encore droit, ce retard est en lien avec le règlement sur les marchés numériques DMA (Digital Markets Act).

Pas de certitude pour le commun des utilisateurs

Le cas échéant, le démarrage automatique de Copilot, qui est appliqué par défaut, peut être désactivé dans les paramètres. Il faut alors se rendre dans les paramètres de personnalisation dédiés à Copilot.

" Nous testons régulièrement différentes expériences avec les Windows Insiders dans le canal Dev qui ne seront peut-être jamais livrées, et d'autres pourraient apparaître dans les futures versions de Windows lorsqu'elles seront prêtes ", précise Microsoft.

Microsoft a conscience de marcher sur des œufs. Son insistance à pousser Copilot dans son système d'exploitation dominant pourrait être mal vécue par une franche des utilisateurs, voire jusqu'à titiller les autorités de régulation.

Copilot n'est pas Cortana

En annonçant que des claviers de PC fonctionnant avec Windows 11 disposeront d'une touche Copilot (un raccourci clavier ne suffisant manifestement pas), Microsoft a pris soin de souligner que faute d'une activation de Copilot, cette touche déclenchera la recherche Windows.

Pour autant, Copilot est aussi mis en avant à travers le navigateur Microsoft Edge, ainsi qu'un accès via la barre des tâches. Dans sa démarche, Microsoft reprend quelques ingrédients de sa recette infructueuse pour Cortana en son temps.

Le pari de Microsoft avec Copilot, et les technologies sous-jacentes d'OpenAI, est de plus grande ampleur. L'utilité de Copilot est d'un niveau bien supérieur et cette IA générative s'exprime par le biais de la galaxie de services et produits de Microsoft. L'échec ne paraît pas être une option.