C'est une demande récurrente qui résonne depuis des années chez les utilisateurs de Windows 11 : pouvoir désinstaller facilement les applications préinstallées par défaut par Microsoft. Souvent perçues comme du "bloatware" indésirable, ces applications étaient jusqu'ici difficiles, voire impossibles à supprimer sans recourir à des outils complexes ou des lignes de commande. Mais les choses sont sur le point de changer. La mise à jour 25H2 de Windows 11 accueillera une nouvelle option qui devrait simplifier grandement cette manœuvre, répondant à une frustration partagée par de nombreux administrateurs IT et utilisateurs.

Désinstaller les applis Microsoft par défaut : comment ça marche ?

Microsoft a enfin intégré, au sein de l'éditeur de stratégie de groupe (Group Policy Editor), une option attendue de longue date. Ce nouveau paramètre, judicieusement intitulé "Supprimer les packages Microsoft Store par défaut du système", va permettre aux utilisateurs de sélectionner et de désinstaller un certain nombre d'applications installées nativement sous Windows 11. Le descriptif officiel ne laisse aucune place au doute : "Si vous activez cette stratégie, les applications Microsoft Store sélectionnées dans la liste fournie seront désinstallées du système. Vous pouvez ajuster les paramètres par défaut." L'objectif est clair : offrir une solution native et supportée pour épurer le système, évitant ainsi de passer par des scripts PowerShell compliqués et parfois risqués, qui étaient la seule alternative jusqu'à présent.

Une option réservée à certains utilisateurs seulement : pourquoi cette restriction ?

Malheureusement, si cette nouvelle option marque une avancée significative, elle ne sera pas accessible à tout le monde. Et pour cause : l'éditeur de stratégie de groupe de Windows, l'outil qui héberge ce nouveau paramètre, n'est disponible que sur les versions Professionnel, Éducation et Entreprise du système d'exploitation de Microsoft. Les millions d'utilisateurs de Windows 11 Famille se retrouveront donc privés de cette fonctionnalité pratique, contraints de continuer à chercher des méthodes alternatives, souvent moins officielles et plus risquées, s'ils souhaitent se débarrasser des applications indésirables. Cette limitation est un point de frustration pour la majorité du public. Il est toutefois à noter que cette option, bien que prévue pour la mise à jour 25H2, est déjà accessible sous Windows 11 24H2, signe que Microsoft est en phase de test avancé.

Quelles applications pourront être supprimées et quels défis techniques persistent ?

Cette nouvelle option permettra, a priori, de supprimer pas moins de 25 applications natives de Microsoft. Parmi elles, on retrouvera des poids lourds comme Microsoft 365 Copilot, Clipchamp, Microsoft Teams, Microsoft To Do, Outlook for Windows, Windows Media Player, et même les applications Xbox. C'est une liste substantielle, ciblant des programmes souvent jugés superflus par les utilisateurs. Cependant, des défis persistent. Même après la suppression via cette politique, des raccourcis pour les applications désinstallées pourraient encore apparaître dans le menu Démarrer ou la liste "Toutes les applications". Ces icônes "mortes", bien que n'étant pas fonctionnelles, peuvent créer une expérience utilisateur peu soignée. Cela suggère que le travail de "nettoyage" n'est pas encore parfait sur le plan de l'interface utilisateur, même si l'application est bien désinstallée en arrière-plan.

Contexte européen : une pression réglementaire déjà effective ?

Il est crucial de replacer cette nouveauté dans son contexte géographique et réglementaire. En Europe, notamment en France, la possibilité de désinstaller certaines applications natives de Microsoft existait déjà, et ce, depuis un certain temps. Cette fonctionnalité était accessible via le menu Paramètres > Applications > Applications installées, ou même par un simple clic droit depuis le menu Démarrer. Depuis 2023, Microsoft avait discrètement élargi cette possibilité pour des applications comme Cortana, Caméra, Cartes, Calendrier, Films et TV, et parfois Photos, y compris sur les versions Famille, sous la pression du Digital Markets Act (DMA). Ce que la mise à jour 25H2 apporte donc, c'est surtout un contrôle centralisé via l'éditeur de stratégie de groupe, permettant aux administrateurs de définir des politiques de suppression pour un parc de machines entier, de manière plus propre, stable et rapide. Mais cette méthode reste réservée aux éditions Pro, Éducation et Entreprise.

Déploiement en entreprise : une solution plus propre enfin à portée de main ?

Pour les professionnels de l'IT et les administrateurs système en entreprise, cette nouvelle politique représente une avancée majeure. Elle offre enfin un moyen natif et supporté de créer des déploiements de Windows 11 plus "propres", débarrassés du bloatware qui complexifiait la gestion des parcs machines. Jusqu'à présent, ces administrateurs devaient recourir à des scripts PowerShell complexes, souvent fragiles, risquant de perturber le processus d'installation ou de causer des erreurs. Bien que l'option ne soit pas encore officiellement disponible dans des outils comme Intune Settings Catalog, la nature "registry-driven" de cette fonctionnalité permet déjà de la déployer via des scripts PowerShell et Intune. Cela offre une flexibilité immédiate, garantissant que les applications sont supprimées avant même que le premier utilisateur ne se connecte, pour un système optimisé dès le départ. C'est une solution plus propre qui arrive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette nouvelle option de désinstallation est-elle disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 ?

Non, l'option de désinstallation des applications par défaut via l'éditeur de stratégie de groupe est actuellement limitée aux versions Professionnel, Éducation et Entreprise de Windows 11. Les utilisateurs des versions Famille devront continuer à utiliser des méthodes alternatives, souvent plus complexes ou moins officielles, bien que certaines désinstallations via l'interface graphique soient déjà possibles en Europe.

Quelles applications Microsoft par défaut pourront être supprimées ?

Environ 25 applications natives pourront être supprimées. La liste inclut des programmes comme Microsoft 365 Copilot, Clipchamp, Microsoft Teams, Microsoft To Do, Outlook for Windows, Windows Media Player, ainsi que les applications Xbox. Cette liste est centrée sur les applications Microsoft préinstallées et non sur les applications tierces.

Y a-t-il des inconvénients à désinstaller ces applications par défaut ?

Bien que les applications soient effectivement désinstallées en arrière-plan, Microsoft a indiqué que leurs raccourcis pourraient persister dans le menu Démarrer ou la liste des applications. Ces icônes "mortes" ne lanceront pas les applications, mais l'interface utilisateur ne sera pas totalement propre, ce qui représente un petit inconvénient esthétique pour l'instant.