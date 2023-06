Après avoir passé une tête lors de la conférence Build 2023 de Microsoft le mois dernier, la refonte de l'Explorateur de fichiers pour Windows 11 fait son apparition dans une build 23475 (Windows 11 Insider Preview ; canal Dev).

La modernisation attendue tire parti de la réécriture du code base, dans le cadre d'une migration vers le Windows App SDK (le successeur de Universal Windows Platform) et la bibliothèque d'interface utilisateur WinUI 3.

Les changements apportés à l'interface permettent de mieux mettre l'Explorateur de fichiers en adéquation avec le design général de Windows 11, onglets compris. L'accent est aussi mis sur la barre d'adresse et le champ de recherche

Un accueil revisité

Microsoft indique que la nouvelle barre d'adresse reconnaît et fait la distinction entre les dossiers locaux et les dossiers dans le cloud, grâce au statut intégré. Pour OneDrive, la barre d'adresse comprend l'état de synchronisation et l'affichage de l'espace de stockage restant.

Pour les utilisateurs connectés à un compte Azure Active Directory, des fichiers recommandés sont affichés sous la forme d'un carrousel et avec la prise en charge des miniatures des fichiers qui sera ultérieurement de la partie.

Disponibles par défaut pour les utilisateurs connectés à Windows avec un compte Microsoft, les dossiers de l'Accès rapide, ainsi que les fichiers récents et favoris bénéficient d'une expérience améliorée avec WinUI.

Le contrôle natif de l'éclairage RGB

Avec d'autres ajouts à venir pour le plus grand nombre dans le courant de l'année, le nouvel Explorateur de fichiers est pour le moment déployé progressivement auprès des Windows Insiders.

La build 23475 permet en outre aux gamers de contrôler directement depuis les paramètres, l'éclairage RGB pour des périphériques avec la norme HID LampArray.

Une fonctionnalité d'éclairage dynamique prend en charge une large gamme de claviers et souris Razer, tandis que des périphériques Asus arrivent bientôt. Ce n'est qu'un début, puisque Microsoft cite Acer, HP, HyperX, Logitech et Twinkly comme partenaires.