Avec Windows 11, Microsoft travaille sur une refonte de l'Explorateur de fichiers. La modernisation souhaitée a déjà été entrevue, mais elle se dévoile un peu plus en marge de l'introduction de l'assistant personnel Windows Copilot dans Windows 11.

Une vidéo de présentation permet d'avoir un aperçu de la direction prise, même s'il n'y a pas eu d'annonce spécifique concernant un nouvel Explorateur de fichiers. Rappelons que depuis l'arrivée de Windows 11, cet élément central de l'interface a notamment eu droit à la prise en charge native des onglets.

Plus de cohérence et des recommandations

Le design remanié propose une barre d'adresse et une barre de recherche, à droite des boutons de navigation, qui sont positionnées plus près des onglets. Les divers outils en rapport avec des actions pour les fichiers et les dossiers sont déplacés plus bas.

Hormis quelques modifications esthétiques pour une meilleure cohérence globale avec l'interface du système d'exploitation, l'accès rapide semble voué à disparaître en page d'accueil avec des fichiers recommandés, des fichiers épinglés ou favoris, des fichiers récents.

Avec des indications idoines, les recommandations de documents peuvent se faire selon l'ajout récent d'un commentaire, une modification ou une récente réunion, un téléchargement qui vient d'avoir lieu. A priori, Microsoft devrait davantage pousser l'intégration de OneDrive et Microsoft 365.

Intégration d'une vraie galerie photo

Comme attendu avec les builds de Windows 11 (Insider Preview), une galerie photo est intégrée à l'Explorateur de fichiers. Pour son fonctionnement, l'affichage des photos se fera à la manière de l'application Photos de Microsoft.

Le groupe de Redmond aurait par ailleurs entrepris de revoir le volet des détails de l'Explorateur de fichiers dans le but de l'enrichir. La refonte serait basée sur la bibliothèque WinUI 3, et avec une optimisation pour la souris et le tactile.