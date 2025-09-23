C'est un serpent de mer, une arlésienne pour tous les amateurs de personnalisation sur PC. Repérée dans les dernières versions de test de Windows 11 par l'insider @phantomofearth, une fonctionnalité culte fait son grand retour : la possibilité d'utiliser un fichier vidéo comme fond d'écran.

Un clin d'œil direct et assumé à DreamScene, une option iconique de Windows Vista abandonnée depuis, qui permettait de transformer son bureau en une scène animée. Mais cette fois, plus besoin d'un PC surpuissant ni de logiciel tiers.

Comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité native ?

Pour l'instant, cette option n'est pas accessible au grand public. Elle est cachée dans les versions de test de Windows 11 (builds 26x20.6690 et supérieures) et doit être activée manuellement via un outil comme ViveTool.

Une fois la fonction déverrouillée, le menu de personnalisation de l'arrière-plan accepte une large gamme de formats vidéo (.mp4, .mkv, .mov, .avi...). La vidéo choisie se lance alors en boucle sur le bureau. C'est une intégration native et simple, qui contraste avec les usines à gaz que pouvaient être les solutions tierces.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26x20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth ? (@phantomofearth) September 20, 2025

Quel impact sur les performances de mon PC ?

La question qui brûle les lèvres de tous les utilisateurs est évidemment celle des ressources. À l'époque de Vista, DreamScene était réputé pour mettre à genoux les configurations modestes.

Microsoft semble avoir retenu la leçon. D'après les premiers retours, l'impact sur les performances est étonnamment faible. Le système s'appuierait sur Media Foundation avec un rendu accéléré par le GPU pour minimiser la consommation CPU.

Bien sûr, il ne sera pas question d'y mettre un film de deux heures, des limitations de taille et de durée sont à prévoir, mais l'essentiel est là : la fonctionnalité est pensée pour être fluide et discrète.

Est-ce la fin des logiciels tiers comme Wallpaper Engine ?

Pas si vite. Si l'arrivée de fonds d'écran animés natifs est une excellente nouvelle, elle ne signe pas la mort des solutions spécialisées. Des logiciels comme Wallpaper Engine, véritable best-seller sur Steam, conserveront leur avantage grâce à leur immense bibliothèque de créations partagées par la communauté, leurs options de personnalisation avancées et leurs fonctionnalités interactives.

L'outil de Microsoft, s'il est confirmé, s'adressera avant tout au grand public cherchant une personnalisation simple et rapide, tandis que les power-users resteront fidèles aux outils plus complets. Les deux mondes peuvent donc parfaitement coexister.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

Rien n'est encore officiel. La fonctionnalité est actuellement en phase de test dans les canaux Dev et Beta du programme Windows Insider. Microsoft pourrait décider de l'intégrer dans une future mise à jour majeure de Windows 11, comme la version 25H2, mais il est aussi possible qu'elle reste une simple expérimentation sans lendemain.

Faudra-t-il un PC puissant pour utiliser les fonds d'écran vidéo ?

A priori, non. Contrairement à son ancêtre sur Windows Vista, cette nouvelle version est conçue pour être beaucoup plus optimisée. Un ordinateur avec une carte graphique, même modeste, capable de décodage vidéo matériel devrait pouvoir gérer cette fonctionnalité sans impact notable sur les performances globales du système.

Les fonds d'écran animés fonctionneront-ils sur l'écran de verrouillage ?

Pour le moment, les tests indiquent que la fonctionnalité est limitée au bureau. Il ne semble pas possible d'appliquer une vidéo sur l'écran de verrouillage. Cela pourrait évoluer si Microsoft décide de développer davantage cette option de personnalisation.