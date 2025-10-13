Depuis le lancement de Windows 11, Microsoft encourage ou force l'utilisation d'un compte Microsoft lors de l'installation du système d'exploitation. Néanmoins, de nombreux utilisateurs souhaitent conserver un contrôle total sur leur appareil machine avec un compte local. Une option que Microsoft rend de plus en plus difficile d'accès.

Haro de Microsoft sur les comptes locaux

Au fil des mises à jour, Microsoft a méthodiquement corrigé les astuces qui permettaient de se passer d'un compte en ligne.

Le script bypassnro.cmd a été l'une des victimes les plus remarquées, puis la commande start ms-cxh:localonly plus récemment, même si c'est actuellement dans le cadre des builds Insider Preview.

Une justification de Microsoft est que les contournements " passent aussi par inadvertance outre des écrans de configuration critiques, ce qui peut potentiellement amener les utilisateurs à quitter l'OOBE (Out-of-Box Experience) avec un appareil qui n'est pas entièrement configuré pour l'utilisation ".

Une méthode simple qui fonctionne encore

Malgré ce verrouillage, une méthode étonnamment simple demeure, comme l'a récemment souligné le youtubeur ThioJoe. Lors de la phase de configuration initiale de Windows 11, au lieu de choisir " Configurer pour une utilisation personnelle ", il faut opter pour " Configurer pour un usage professionnel ou scolaire ".

Cette simple sélection ouvre la voie vers une alternative. Il suffit ensuite de se rendre dans les options de connexion et de choisir " Joindre à un domaine à la place ". La procédure permet de créer un compte local traditionnel, sans avoir à fournir d'identifiants Microsoft ni à se connecter à Internet.

Pas avec l'édition Home de Windows 11

La possibilité de joindre un domaine est cependant une fonctionnalité réservée aux versions professionnelles du système d'exploitation. Par conséquent, seuls les utilisateurs installant l'édition Pro de Windows 11 peuvent en bénéficier.

Les possesseurs de l'édition Famille (Home), la plus répandue sur les ordinateurs grand public, se retrouveront sans cette solution de contournement.