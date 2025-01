L'année dernière, Microsoft avait annoncé la possibilité sur Windows 11 d'utiliser un smartphone Android directement depuis le menu Démarrer. Une forme d'intégration au menu Démarrer qui va également concerner l'iPhone.

Pour le moment, le déploiement a lieu dans le cadre du programme Windows Insider (Beta et Dev) avec les dernières builds et implique sans grande surprise l'application Phone Link (Mobile connecté) en version 1.24121.30.0 ou plus. Le PC doit être connecté à un compte Microsoft et doit disposer du Bluetooth LE.

L'intégration de l'iPhone dans un espace dédié à droite du menu Démarrer permet de voir le niveau de batterie du téléphone, l'état de la connectivité, d'accéder aux messages et aux appels, ou encore de suivre les dernières activités.

« Cette intégration transparente permet aux utilisateurs d'iPhone de bénéficier des mêmes avantages que les utilisateurs de smartphones Android », écrit Microsoft.

Un bouton d'envoi de fichiers

Pour faciliter le transfert des fichiers entre le téléphone et le PC, un partage peut également se faire directement à partir du menu Démarrer en sélectionnant une nouvelle option « Envoyer des fichiers ». Un aspect qui était déjà en cours d'amélioration.

Microsoft ne précise pas quand l'intégration de l'iPhone au menu Démarrer de Windows 11 sera disponible pour le commun des utilisateurs. Sachant que l'attente peut parfois être longue.