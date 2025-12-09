Sept mois : c'est le temps qu'il aura fallu à Microsoft pour entendre la grogne des utilisateurs. La firme de Redmond a finalement annoncé que les fameuses "Actions IA", cette section controversée qui encombre le menu contextuel de Windows 11 depuis mai dernier, pourront être complètement désactivées.

Une concession qui met fin à une intégration jugée forcée et peu utile par une grande partie de la communauté, notamment les membres du programme Insiders.

Pourquoi cette fonction était-elle si critiquée ?

Le problème principal des Actions IA ne résidait pas tant dans l'intention de Microsoft que dans son exécution. Concrètement, ces options servaient de simples raccourcis vers des fonctionnalités déjà existantes dans des applications natives. Flouter un arrière-plan ? L'action ouvrait simplement l'application Photos. Supprimer un objet ? C'était Paint qui se lançait. Elles agissaient comme des intermédiaires superflus, n'apportant aucune intelligence autonome et alourdissant une interface déjà saturée.

La situation était encore plus frustrante pour ceux qui tentaient de les désactiver. Même après avoir décoché les options dans les paramètres, la section "Actions IA" restait visible, affichant un sous-menu désespérément vide. Cet espace mort contribuait à l'encombrement d'un menu contextuel déjà perçu comme surchargé, affichant parfois jusqu'à dix-huit entrées là où des systèmes Linux plus épurés se contentent d'une dizaine.

Comment Microsoft corrige-t-il le tir concrètement ?

La solution arrive avec la build 26220.7344 de Windows 11, actuellement en test auprès des Insiders. Le changement est simple et logique : si aucune action IA n'est activée dans les réglages, la section disparaîtra purement et simplement du menu. Il suffira donc de se rendre dans les Paramètres, puis Applications et Actions, pour décocher toutes les opérations liées à Paint, Photos ou encore Copilot.

L'éditeur profite de cette mise à jour pour opérer un nettoyage plus large. Les options liées à OneDrive, auparavant dispersées, seront regroupées sous une seule entrée. De même, un nouveau sous-menu "Gérer le fichier" rassemblera les commandes de compression et copie de chemin. Le résultat est tangible : le menu contextuel occupe désormais près de deux fois moins d'espace vertical, une amélioration de lisibilité attendue de longue date.

Est-ce la fin des intégrations forcées sur Windows ?

Ce rétropédalage constitue un progrès notable, même s'il a fallu sept mois de récriminations pour l'obtenir. Il montre que la voix des utilisateurs peut encore peser face aux stratégies d'intégration de l'IA. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une transformation radicale : la personnalisation complète du menu contextuel n'est toujours pas à l'ordre du jour. Microsoft semble peu enclin à accorder un tel degré de contrôle à ses utilisateurs.

Il est important de rappeler que les utilisateurs européens n'ont, pour la plupart, jamais vu cette fonctionnalité. Son déploiement a été freiné par le Digital Markets Act (DMA), la législation européenne qui encadre les pratiques des géants du numérique. Avant de pouvoir imposer ses outils IA dans l'Espace économique européen, Microsoft doit d'abord s'assurer de leur conformité avec ces nouvelles règles strictes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que les "Actions IA" dans Windows 11 ?

Il s'agissait de raccourcis intégrés au menu du clic droit qui lançaient des fonctions basées sur l'IA dans des applications natives de Windows, comme la suppression d'arrière-plan dans Paint ou le floutage dans Photos. Elles ne contenaient pas de technologie IA propre mais servaient de passerelle.

Cette fonctionnalité était-elle disponible en Europe ?

Non, la fonctionnalité n'a pas été déployée à grande échelle dans l'Espace économique européen. Microsoft doit d'abord se conformer aux exigences du Digital Markets Act (DMA) avant d'intégrer de tels outils sur le marché européen.

Quand cette modification sera-t-elle disponible pour tous les utilisateurs ?

La correction est actuellement en phase de test auprès des membres du programme Windows Insider. Elle devrait être déployée pour l'ensemble des utilisateurs de Windows 11 dans une prochaine mise à jour, probablement dans les semaines à venir.