Microsoft a décidé de prendre le taureau par les cornes, non pas en réécrivant tout le code, mais en changeant la philosophie même du lancement de l'application. L'objectif est de supprimer l'attente, quitte à tricher un peu avec les ressources de votre machine.

Comment le système va-t-il anticiper vos moindres clics ?

Le principe est finalement assez simple, mais il fallait oser l'imposer. Concrètement, l'Explorateur de fichiers ne sera plus "fermé" quand vous cliquez sur la croix.

Il tournera en permanence en toile de fond, prêt à bondir à la moindre sollicitation. C'est un changement de paradigme pour Windows 11, qui traitait jusqu'ici l'ouverture de fenêtres comme des processus distincts déclenchés à la demande. Désormais, le "shell" (l'interface) et le gestionnaire de dossiers ne feront plus qu'un dans la gestion des priorités de démarrage, garantissant une réactivité immédiate dès que vous en avez besoin.

Ce gain de vitesse a-t-il un prix caché pour votre mémoire ?

C'est la question qui fâche toujours quand on parle d'optimisation par l'ajout de tâches de fond. Si le préchargement implique mécaniquement que des données occupent votre RAM avant même que vous n'en ayez l'usage, les premiers retours sont rassurants.

Microsoft assure que l'impact est négligeable, quelques mégaoctets tout au plus, une goutte d'eau pour les configurations modernes. En échange, les performances ressenties font un bond en avant spectaculaire, transformant une expérience parfois poussive en une navigation fluide. De plus, pour les puristes ou ceux qui chassent le moindre octet, cette fonctionnalité restera optionnelle et désactivable via les options des dossiers.

Quand pourrez-vous profiter de cette interface nettoyée ?

Cette nouveauté ne vient pas seule, elle s'accompagne d'un grand ménage de printemps dans les menus contextuels, souvent jugés trop encombrés. Cette mise à jour est actuellement en phase de test avancé via le canal Insider, ce laboratoire grandeur nature de l'éditeur.

Si tout se passe comme prévu, le déploiement global pour le grand public est attendu pour le début de l'année 2026. C'est donc le moment idéal pour vérifier si votre licence Windows 11 est bien active pour recevoir ces améliorations futures.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on désactiver ce préchargement si l'on manque de RAM ?



Oui, Microsoft a prévu le coup. Il suffira de se rendre dans les "Options des dossiers", onglet "Affichage", et de décocher la case mentionnant le "préchargement des fenêtres". C'est une sécurité bienvenue pour les machines vieillissantes ou limitées en mémoire vive.

Cette mise à jour corrige-t-elle d'autres bugs de l'Explorateur ?



Indirectement, oui. En plus de la vitesse, Microsoft en profite pour rationaliser le menu contextuel (clic droit). Les options comme "Copier en tant que chemin" ou la compression ZIP seront regroupées plus logiquement, rendant l'interface moins chaotique et plus lisible au quotidien.