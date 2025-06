C'est l'histoire d'un pansement qui aggrave la blessure. Au début du mois de juin, Microsoft publiait une mise à jour pour Windows 11 qui s'est avérée buguée, notamment pour les joueurs de Fortnite. L'entreprise a donc déployé en urgence un correctif, le patch KB5063060. Résultat ? Une avalanche de nouveaux problèmes, parfois bien pires que le mal d'origine. Pour de nombreux utilisateurs, la situation tourne au cauchemar.

Qu'est-ce que cette mise à jour KB5063060 qui sème le chaos ?

C'est le "patch du patch". La mise à jour KB5063060 a été publiée en urgence par Microsoft pour remplacer une première version (KB5060842) qui provoquait des redémarrages intempestifs sur les PC équipés de l'anti-triche Easy Anti-Cheat. Ce correctif était donc censé être le sauveur des joueurs de titres populaires comme Fortnite ou Counter-Strike. Malheureusement, il s'est transformé en un véritable générateur de bugs.

Quels sont les nouveaux problèmes signalés par les utilisateurs ?

La liste des doléances, qui s'allonge d'heure en heure sur les forums et Reddit, est vertigineuse. Les problèmes sont très variés, allant du simple désagrément au plantage complet. En voici un aperçu :

Installations qui échouent : La mise à jour reste bloquée à 38% ou 100%, ou renvoie des codes d'erreur comme 0x800f0922.

La mise à jour reste bloquée à 38% ou 100%, ou renvoie des codes d'erreur comme 0x800f0922. Plantages système : Des PC qui ne redémarrent plus, ou dont l'Explorateur de fichiers se ferme en boucle, rendant le système inutilisable.

Des PC qui ne redémarrent plus, ou dont l'Explorateur de fichiers se ferme en boucle, rendant le système inutilisable. Bugs matériels : Des appareils Bluetooth qui disparaissent à chaque redémarrage, ou des écrans externes qui virent au vert et violet.

Le comble de l'ironie est que, pour certains, la mise à jour continue de faire planter les jeux mêmes qu'elle était censée réparer. C'est un fiasco sur toute la ligne.

Que faut-il faire si votre PC est touché ?

Pour l'instant, Microsoft reste silencieux et n'a officiellement reconnu aucun de ces nouveaux problèmes. La seule solution fiable pour les utilisateurs affectés est donc de prendre les choses en main et de désinstaller manuellement la mise à jour fautive (KB5063060). Mais c'est un choix cornélien. En effet, ce patch corrige aussi des failles de sécurité critiques, dont deux de type "zero-day". Le désinstaller résout les bugs, mais laisse le PC plus vulnérable aux attaques. Chaque utilisateur doit donc peser le pour et le contre en attendant une hypothétique nouvelle correction.

Les réponses à vos questions



Comment désinstaller la mise à jour ?

La procédure est simple. Il faut se rendre dans les `Paramètres`, puis `Windows Update`, et enfin `Historique des mises à jour`. Vous y trouverez une option `Désinstaller les mises à jour`. Il suffit alors de rechercher la mise à jour portant le nom KB5063060 dans la liste et de la supprimer.

Est-ce que tout le monde est concerné par ces bugs ?

Non, il est important de préciser que la majorité des utilisateurs ne devraient rencontrer aucun problème. Cependant, le nombre de témoignages est suffisamment important pour indiquer un souci bien réel avec cette mise à jour sur certaines configurations matérielles.

Vaut-il mieux attendre avant d'installer les mises à jour de Windows ?

C'est une stratégie de plus en plus adoptée par les utilisateurs prudents. Attendre quelques jours, voire une semaine, après le "Patch Tuesday" (le deuxième mardi du mois) permet de voir si des bugs majeurs sont signalés par la communauté et d'éviter les mauvaises surprises.