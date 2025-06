Le compte à rebours est lancé : le 14 octobre 2025, le couperet tombera pour des millions d'utilisateurs et Windows 10 ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité gratuite. Une fin de vie programmée qui place de nombreuses personnes face à un dilemme : que faire de leur ordinateur ? Alors que la grogne monte face à cette obsolescence forcée, Microsoft vient d'abattre une nouvelle carte. Un outil officiel, conçu pour rendre le passage à un nouveau PC si simple qu'il en deviendrait presque tentant.

Un outil pour simplifier la migration (et l'achat)

Changer de PC, c'est une corvée. On connaît tous la galère de devoir transférer ses photos, ses documents, ses favoris et ses réglages. C'est précisément ce frein que Microsoft veut faire sauter. Découvert par le leaker @phantomofearth dans une version test de Windows 10, un nouvel utilitaire baptisé "Windows Migration" est en préparation. Son but est simple : permettre un transfert de données fluide et sans effort d'un ancien PC vers une nouvelle machine tournant sous Windows 11. Le fonctionnement serait un jeu d'enfant : il suffirait de connecter les deux ordinateurs au même réseau Wi-Fi, de confirmer la liaison avec un code, et de laisser la magie opérer. L'outil, bien qu'encore caché et non fonctionnel, porte la mention "version complète à venir bientôt".

La stratégie de Microsoft pour Windows 11 se précise

Cette nouvelle fonctionnalité n'a rien d'anodin. Elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large de Microsoft. L'entreprise ne cherche pas prioritairement à ce que les utilisateurs mettent à jour leur ancien PC. Ce qu'elle veut, c'est qu'ils en achètent un nouveau, de préférence un modèle "Copilot+" optimisé pour l'IA. En rendant la migration des données simple et rapide, l'éditeur lève l'un des principaux obstacles psychologiques à l'achat. Comme le souligne une analyse, cet outil pourrait servir de "point de bascule" pour convaincre les plus réticents de faire le grand saut. C'est un argument marketing redoutable pour accompagner la fin programmée de Windows 10.

Le revers de la médaille : un désastre écologique en vue ?

Derrière cette aide en apparence bienvenue se cache une réalité plus sombre. Cette incitation massive à renouveler son équipement informatique soulève de sérieuses préoccupations environnementales. Des critiques dénoncent le risque de voir une "montagne de PC mis au rebut" et finir dans des décharges, alors même que beaucoup sont encore parfaitement fonctionnels. Face à cette situation, les utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas acheter un nouveau PC ont peu d'options. Ils peuvent payer pour obtenir une année de mises à jour de sécurité supplémentaires, repoussant simplement le problème. Ou alors, ils peuvent se tourner vers des alternatives, comme l'installation d'un système d'exploitation gratuit comme Linux, pour donner une seconde vie à leur machine. La bataille pour éviter ce potentiel désastre écologique ne fait que commencer.