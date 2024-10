S'il est une information que personne ou presque n'a raté ces deux dernières années, c'est que Microsoft prépare la fin du support de Windows 10. L'OS le plus utilisé au monde va tirer sa révérence, ou plutôt, Microsoft va l'abandonner et il convient donc de prendre ses dispositions pour éviter de continuer à utiliser un système soumis aux lois de la nature, comprennez aux mains des pirates qui pourraient exploiter des failles de sécurité encore non découvertes et qui ne seront jamais corrigées par Microsoft...

Cela fait déjà deux ans que Microsoft martèle aux utilisateurs restés sur Windows 10 qu'il est temps de passer à Windows 11, via des popups de plus en plus intrusifs, un discours alarmiste, des notifications à n'en plus finir...

Sauf que la marque a oublié quelque chose dans sa campagne de harcèlement des utilisateurs : Windows 11 impose une configuration matérielle récente, à base de processeurs de moins de 3 ans dans les grandes lignes, d'une puce TPM 2.0 et Secureboot... Des éléments dont ne disposent pas les PC de plus de 3 ans, ou même les PC récents les moins puissants... Bref, Windows 11 met sur la touche des centaines de millions de PC, et il faut se préparer à l'un des plus énormes gâchis, sans doute la manoeuvre la plus idiote du siècle, alors même que les gouvernements font mine de lutter contre l'obsolescence programmée...

Et désormais, Microsoft va plus loin, à croire que la marque s'est acoquinée avec certaines marques et fabricants puisque le discours a évolué : dans un article de support dédié aux utilisateurs qui souhaitent migrer de Windows 10 à Windows 11, un nouveau conseil s'est glissé. Ce dernier recommande ainsi clairement d'acheter un nouveau PC pour profiter pleinement des nouveautés de Windows 11 : "Si vous avez un PC plus ancien, nous vous recommandons de passer à Windows 11 en achetant un nouveau PC."

Et pourquoi pas un PC disposant du label "Copilot+" au passage...

Changer tout le PC simplement parce que Microsoft a décidé de verrouiller Windows 11 est une aberration totale, d'autant que certaines configurations anciennes dépassent les capacités des nouvelles machines pourtant compatibles W11... Windows 11 restant encore à 33% de parts de marché contre 66% pour Windows 10, il est grand temps qu'une gouvernance signe la fin de la récréation et remette Microsoft dans le droit chemin en lui imposant de jouer les règles du maintien des équipements, ou à défaut, qu'un autre éditeur prenne le sujet à corps et propose une solution pour éviter de voir plus de 100 millions de PC fonctionnels finir au recyclage.