C'est une information qui bouscule un peu les idées reçues sur le dernier système d'exploitation de Microsoft. Lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels, le groupe de Redmond a révélé que Windows 11 concerne plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde.

Une adoption plus rapide que celle de son prédécesseur

D'après les calculs de The Verge et de Windows Central, il a fallu 1 576 jours à Windows 11 pour atteindre ce seuil symbolique du milliard d'utilisateurs, en tenant compte de la date de lancement du 5 octobre 2021.

En comparaison et avec une date de sortie le 29 juilllet 2015, Windows 10 avait eu besoin de 1 706 jours pour y parvenir, atteignant le milliard d'utilisateurs le 16 mars 2020.

Rappelons que l'objectif initial de Microsoft pour Windows 10 était bien plus ambitieux, soit le cap du milliard d'utilisateurs dans les deux ou trois ans après sa sortie. L'échec de Windows 10 Mobile avait joué les trouble-fêtes.

Une croissance de plus de 45 % sur un an

Directrice financière de Microsoft, Amy Hood a déclaré : " Windows a atteint une étape majeure, 1 milliard d'utilisateurs de Windows 11 ", en précisant que ce chiffre représente une croissance de plus de 45 % d'une année sur l'autre.

Cette croissance rapide a été en partie alimentée par la fin du support pour Windows 10, qui a naturellement encouragé les migrations, même s'il existe la possibilité d'une prolongation des mises à jour de sécurité avec le programme ESU.

La crise des composants a également pu jouer un rôle en favorisant par anticipation le renouvellement des PC.