Pour les utilisateurs de Windows 11 travaillant avec plusieurs écrans, une mise à jour KB5065789 comprend la correction d'une anomalie qui persistait depuis le lancement de ce système d'exploitation : l'incapacité d'accéder au centre de notifications depuis un écran secondaire.

Jusqu'à présent, un clic sur la date et l'heure dans la barre des tâches d'un moniteur non principal ne produisait tout simplement aucun effet, forçant les utilisateurs à revenir systématiquement à leur écran principal.

Ce qui change avec la mise à jour en preview

Avec l'installation de la mise à jour KB5065789, qui est actuellement en préversion, la barre des tâches de Windows 11 devient fonctionnellement identique sur tous les écrans.

" La fonctionnalité du Centre de notifications est maintenant disponible sur les moniteurs secondaires. Pour l'ouvrir, sélectionnez la date et l'heure dans la zone de notification de la barre des tâches ", indique Microsoft dans une note de support.

Repérée par Windows Central, cette modification met ainsi fin à une situation qui était difficilement compréhensible.

Une correction qui était attendue

La limitation était perçue comme une régression par rapport à Windows 10, qui offrait une expérience multi-écrans plus cohérente. Depuis la sortie de Windows 11, il y a quatre ans, les utilisateurs avancés, souvent équipés de plusieurs moniteurs pour améliorer leur productivité, réclamaient ce retour aux sources.

L'absence de cette fonctionnalité de base obligeait à des mouvements de souris inutiles et cassait le flux de travail. C'était l'une des nombreuses critiques adressées à la nouvelle barre des tâches, jugée moins flexible que sa version précédente.