Nous l'avons tous vécu comme une trahison. Il est tard, vous voulez éteindre votre ordinateur portable et partir. Mais Windows Update en décide autrement. Vous cliquez docilement sur l'option "Mettre à jour et arrêter", confiant. Le lendemain matin, vous retrouvez votre PC allumé sur l'écran de connexion, la batterie vidée, ventilateurs tournant dans le vide.

Ce "mensonge" logiciel, source d'un gaspillage énergétique mondial et de millions d'utilisateurs furieux, est enfin terminé.

Pourquoi cette option a-t-elle échoué pendant 10 ans ?

C'est une histoire de promesse non tenue. Ce bug, présent depuis Windows 10, agace des millions d'utilisateurs. Le processus de mise à jour de Windows nécessite un redémarrage obligatoire pour installer certains fichiers critiques avant que l'OS ne soit complètement lancé.

Jusqu'ici, tout est normal. Le problème est qu'après ce redémarrage forcé, le système "oubliait" la commande initiale de l'utilisateur. Au lieu de procéder à l'extinction finale, il restait simplement sur l'écran de connexion.

Quelle est la solution apportée par Microsoft ?

La délivrance arrive via la mise à jour KB5067036, qui concerne les versions Windows 11 25H2 (Build 26200.7019) et 24H2 (Build 26100.7019). Dans sa note de version, Microsoft reste laconique, indiquant simplement avoir "résolu le problème sous-jacent".





En clair, le système se souviendra enfin de votre choix. Il fera sa mise à jour, redémarrera, appliquera les patchs, puis, enfin, il s'éteindra vraiment. Il aura fallu dix ans aux ingénieurs de Redmond pour corriger ce qui semblait être un simple conflit de synchronisation.

Un simple bug ou un vrai gaspillage ?

Si ce bug a longtemps irrité les utilisateurs de PC portables, retrouvant leur machine vidée de sa batterie dans leur sac, il pose aussi la question du gaspillage énergétique à grande échelle. Des millions d'ordinateurs de bureau sous Windows, dans les entreprises et chez les particuliers, sont probablement restés allumés des nuits entières inutilement pendant une décennie.





La correction de ce bug arrive alors que Microsoft met l'accent sur les nouvelles builds de Windows 11 et que le nouveau menu Démarrer (également inclus dans ce correctif) se déploie progressivement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les versions de Windows concernées par le correctif ?

Le correctif (KB5067036) est en cours de déploiement pour Windows 11 version 25H2 (Build 26200.7019) et version 24H2 (Build 26100.7019). Les versions antérieures de Windows 11 et Windows 10 ne semblent pas concernées par ce correctif spécifique.

Pourquoi le PC doit-il redémarrer pour une mise à jour ?

Certaines mises à jour de Windows doivent modifier des fichiers système essentiels. Ces fichiers ne peuvent pas être modifiés pendant que le système d'exploitation est en cours d'exécution. Le redémarrage permet d'appliquer ces patchs dans un état "pré-lancement" avant que Windows ne soit totalement chargé.

Devais-je éteindre mon PC manuellement jusqu'à présent ?

Oui. La seule solution pendant 10 ans était de choisir "Mettre à jour et redémarrer", d'attendre la fin de l'installation, puis d'éteindre manuellement le PC une fois arrivé sur l'écran de connexion.