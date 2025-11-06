Le planning de Microsoft vient de fuiter. La mise à jour Windows 11 25H2 vient à peine d'être déployée, mais l'entreprise est déjà tournée vers 2026. Et visiblement, l'année sera plus chargée que prévu.

Alors que tout le monde attendait une unique grosse mise à jour (26H2) à l'automne, Microsoft vient de confirmer, sans doute par erreur, l'existence d'une version Windows 11 26H1. Une mise à jour surprise, nom de code Bromine, qui cible un matériel bien précis.

Comment cette version 26H1 a-t-elle été découverte ?

C'est une gaffe classique, presque comique. La référence a été trouvée là où personne ne l'attendait : dans un patch pour le vieux Windows 10. Microsoft a publié un correctif (KIR) pour un bug affichant de faux messages de "Fin de support".

En fouillant dans le code de ce correctif, des analystes (Deskmodder) ont trouvé la ligne fatidique : "SUPPORTED_Windows_11_0_26H1_Only".

C'est la première fois que Microsoft utilise cette nomenclature officiellement.

À qui est destinée cette mise à jour anticipée ?

Cette version 26H1 ne sera pas pour tout le monde. Les rumeurs convergent massivement. Cette branche "Bromine" serait une version spécifique, une sortie anticipée début 2026, destinée exclusivement aux tout nouveaux PC ARM.





On parle évidemment des machines équipées du très attendu processeur . L'objectif pour Microsoft ? Sortir une version optimisée pour ce nouveau matériel IA, sans attendre la mise à jour principale 26H2 (prévue pour l'automne 2026) qui, elle, concernera tous les autres PC (Intel et AMD).

Microsoft va-t-il segmenter Windows 11 ?

C'est la question que tout le monde se pose. Si les PC ARM reçoivent la 26H1 et le reste du monde la 26H2, cela va-t-il créer une fragmentation de Windows ?



Microsoft semble vouloir réserver ses fonctionnalités IA les plus avancées à ce nouveau matériel "next-gen". Cette version 26H1 serait la première brique de cette nouvelle stratégie, permettant de tester des fonctions en avant-première sur ces nouveaux appareils, tout en maintenant un cycle de mise à jour annuel plus stable pour le parc existant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Windows 11 26H1 ?

C'est une future mise à jour de fonctionnalités pour Windows 11, nom de code Bromine. Elle n'était pas attendue et semble être une version intermédiaire avant la 26H2, probablement réservée aux PC ARM.