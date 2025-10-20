Déployée depuis le 14 octobre, la mise à jour de sécurité mensuelle pour Windows 11, portant le nom de code KB5066835, tourne au fiasco. Qualifiée de "désastre total" par certains médias, elle accumule les bugs critiques, au point de rendre inutilisable l'outil de récupération du système et de paralyser le travail de milliers de développeurs. Face à la grogne, Microsoft a dû reconnaître les problèmes et promet des correctifs en urgence.

Quel est ce bug qui paralyse les développeurs ?

Le problème le plus médiatisé, et sans doute le plus impactant pour des milliers de développeurs et administrateurs système, concerne la rupture des connexions localhost. Concrètement, les applications qui tentent de se connecter à un service hébergé sur la machine locale (via l'adresse 127.0.0.1) échouent systématiquement, avec des erreurs comme "ERR_CONNECTION_RESET".





Ce bug, qui touche le protocole HTTP/2, a des conséquences directes sur de nombreux outils de développement comme Visual Studio, mais aussi sur des applications grand public comme Duo Desktop. Le problème viendrait d'une régression dans le pilote système HTTP.sys. Face à l'ampleur du problème, Microsoft a déjà commencé à déployer un correctif d'urgence via un "Known Issue Rollback" (KIR).

Pourquoi l'outil de récupération de Windows est-il devenu inutilisable ?

Comme si cela ne suffisait pas, le second bug majeur confirmé par Microsoft touche une fonction encore plus essentielle pour le dépannage : l'environnement de récupération, ou WinRE. Il s'agit de l'écran bleu que l'on obtient en cas de problème de démarrage, et qui permet de restaurer, réinitialiser ou dépanner son PC.





Avec la dernière mise à jour, cet environnement devient une impasse. Une fois WinRE lancé, la souris et le clavier connectés en USB ne répondent tout simplement plus, rendant impossible toute navigation ou sélection d'une option. Un bug particulièrement critique pour quiconque rencontrerait un problème de démarrage après l'installation du patch.

Comment se sortir de ce pétrin en attendant les correctifs ?

Face à ce "désastre total", que peuvent faire les utilisateurs touchés ? Plusieurs solutions existent, mais aucune n'est parfaite. La plus radicale consiste à désinstaller la mise à jour fautive (KB5066835), mais cela expose la machine aux failles de sécurité qu'elle était censée corriger.





Pour le problème de localhost, le correctif KIR de Microsoft se déploie automatiquement via Windows Update. Un simple redémarrage peut suffire à résoudre le problème. Pour le bug de WinRE, la situation est plus complexe. En attendant un patch officiel, la seule solution est une manipulation technique risquée, déconseillée au grand public, qui consiste à remplacer manuellement le fichier de l'environnement de récupération.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'environnement de récupération (WinRE) ?

WinRE (Windows Recovery Environment) est un environnement de dépannage qui se lance lorsque Windows ne parvient pas à démarrer correctement. Il donne accès à des outils essentiels pour réparer le système, le réinitialiser à son état d'usine, ou le restaurer à partir d'une sauvegarde.

Suis-je obligé d'installer la mise à jour KB5066835 ?

Oui, il s'agit d'une mise à jour de sécurité mensuelle obligatoire ("Patch Tuesday"). Elle est installée automatiquement par Windows Update pour protéger le système contre les dernières failles de sécurité découvertes. C'est pourquoi sa désinstallation n'est recommandée qu'en dernier recours.

Comment savoir si le correctif pour le bug "localhost" est installé ?

Le correctif (KIR) est déployé silencieusement en arrière-plan par Microsoft. Pour vous assurer de l'avoir, rendez-vous dans les paramètres de Windows Update, lancez une recherche de mises à jour, installez tout ce qui est proposé, puis redémarrez votre ordinateur, même si aucune nouvelle mise à jour n'apparaît.