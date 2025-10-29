Microsoft a lancé une nouvelle version preview de Windows 11 dans le canal Dev (build 26220.6982) qui apporte deux changements majeurs.

Le premier est une nouvelle fonction prometteuse conçue pour améliorer la fiabilité de votre PC en s'attaquant aux problèmes de mémoire. Le second est un correctif de sécurité qui change la façon dont l'Explorateur de fichiers gère les fichiers téléchargés, et cela ne plaît pas à tout le monde.

Comment Windows 11 va-t-il réparer les problèmes de RAM ?

La nouvelle fonction s'appelle "Proactive Memory Diagnostics". L'idée est simple : si votre PC subit un "bugcheck" – un crash système violent qui se termine généralement par un Écran Noir de la Mort – Windows 11 vous proposera une notification. Au prochain redémarrage, il vous suggérera de lancer une analyse rapide de la mémoire (environ 5 minutes).





Si un problème est détecté, l'OS tentera de le corriger. L'objectif est de s'attaquer à la cause racine de nombreux crashs et d'améliorer la stabilité du système. Les utilisateurs pourront refuser l'analyse s'ils sont pressés.

Pourquoi l'Explorateur de fichiers bloque-t-il les aperçus ?

C'est un changement de sécurité important dans la version stable de Windows 11 (24H2 et 25H2). Microsoft a désactivé le volet de prévisualisation dans l'Explorateur de fichiers, mais uniquement pour les fichiers téléchargés d'Internet. La raison : une faille de sécurité a été découverte, qui permettrait à un pirate d'exploiter ce volet d'aperçu.





Désormais, au lieu d'un aperçu, un message d'avertissement s'affichera. C'est une décision "la sécurité avant tout", même si elle casse l'ergonomie.

Ce blocage de sécurité est-il contraignant ?

Oui, et certains utilisateurs ne sont pas impressionnés. Pour contourner ce blocage et voir l'aperçu d'un fichier que vous savez sûr, il faut faire un clic droit sur le fichier, aller dans "Propriétés" et cocher la case "Débloquer". C'est un processus en trois clics qui est plus long que de simplement ouvrir le fichier. Microsoft privilégie la sécurité au détriment de la commodité, estimant qu'il vaut mieux être prudent.





Il existe une commande Powershell pour contourner ce blocage, mais elle n'est absolument pas recommandée pour les utilisateurs non avertis.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "Proactive Memory Diagnostics" ?

C'est une nouvelle fonction en test dans Windows 11. Après un crash système (BSOD/Écran Noir), elle propose d'analyser la mémoire vive (RAM) de votre PC au redémarrage pour trouver et corriger des erreurs qui pourraient causer l'instabilité.

Quand cette fonction sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

Elle est actuellement en test dans le Canal Dev (build 26220.6982). Il n'y a pas de date de sortie officielle pour le grand public. Il est possible qu'elle soit modifiée ou même abandonnée pendant les tests.

Pourquoi ne puis-je plus voir l'aperçu de mes PDF téléchargés ?

Microsoft a désactivé le volet de prévisualisation de l'Explorateur de fichiers pour les fichiers téléchargés d'Internet afin de corriger une faille de sécurité. Pour réactiver l'aperçu d'un fichier spécifique, vous devez faire un clic droit > Propriétés > et cocher "Débloquer".