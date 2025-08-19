Le mode sombre de Windows 11, une histoire qui traîne depuis près de dix ans. Microsoft a bien introduit cette option dans Windows 10 dès 2016, mais l'expérience a toujours été un patchwork, un mélange de zones claires et sombres.

Une incohérence visuelle qui a persisté avec le lancement de Windows 11. Mais voilà que les choses bougent.

Les dernières versions préliminaires de Windows 11 montrent enfin des éléments d'interface utilisateur assombris. Des dialogues d'opérations de fichiers, par exemple, qui restaient désespérément clairs même lorsque le mode sombre était activé, basculent enfin du côté obscur. Certes, le travail est encore en cours, certains boutons conservant leur aspect clair. Mais l'intention est là. Une cohérence visuelle tant attendue pourrait bien se profiler à l'horizon, pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Pourquoi le mode sombre de Windows a-t-il été si long à s'améliorer ?

La lenteur de Microsoft à rendre son mode sombre pleinement cohérent a souvent été source de frustration. Alors que des concurrents comme Apple proposaient un thème sombre unifié sur macOS Mojave dès 2018, Windows a traîné les pieds.

Des composants fondamentaux de l'interface, tels que le Panneau de configuration, l'invite "Exécuter" ou les propriétés de fichiers, sont restés bloqués en mode clair.

Il a fallu des années à Microsoft pour intégrer un mode sombre à l'Explorateur de fichiers sous Windows 10. La raison de cette lenteur n'est pas clairement expliquée, mais elle pourrait être liée à la complexité de moderniser un système d'exploitation avec de nombreuses couches héritées.

Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here's how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061.



Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course. pic.twitter.com/3D00lWIJcn — phantomofearth ? (@phantomofearth) August 15, 2025

Cependant, avec de plus en plus d'utilisateurs migrant vers Windows 11 à mesure que Windows 10 approche de la fin de son cycle de vie, Microsoft semble vouloir corriger ces "petits" problèmes pour que le système paraisse plus abouti. Ces changements, bien que discrets, sont les premiers signes d'un effort plus large pour harmoniser l'expérience visuelle.

Une démarche qui, si elle se concrétise pleinement, pourrait enfin offrir aux utilisateurs de Windows la cohérence visuelle qu'ils réclament depuis si longtemps.

Quels éléments du mode sombre sont concernés par ces améliorations ?

Les améliorations récentes du mode sombre ont été découvertes dans la version préliminaire Windows 11 build 26100.5061. Elles touchent spécifiquement les dialogues d'opérations de fichiers, comme les fenêtres de copie, de suppression et de permissions de fichiers, qui affichaient auparavant un fond clair même lorsque le mode sombre était activé à l'échelle du système.

Désormais, l'arrière-plan de ces fenêtres s'affiche correctement en gris foncé. C'est un pas important vers une expérience plus immersive. Cependant, il est important de noter que le travail n'est pas encore achevé ; certains boutons dans ces dialogues conservent toujours des couleurs claires, créant un contraste qui peut parfois être perçu comme une mise en évidence.

Cela indique que d'autres ajustements sont à venir. Le calendrier suggère que ces correctifs pourraient être déployés avec la mise à jour Windows 11 25H2 plus tard cette année.

Les observateurs de l'industrie ont longtemps critiqué l'implémentation incomplète du mode sombre par Microsoft, notamment en comparaison avec le thème sombre complet et cohérent de macOS. Pour atteindre une véritable cohérence à l'échelle du système, Microsoft devra encore s'attaquer à d'autres éléments d'interface "hérités", tels que l'Éditeur du Registre et les fenêtres de la Stratégie de groupe. Le chemin est encore long, mais la direction est claire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Depuis quand le mode sombre existe-t-il sur Windows ?

Le mode sombre a été introduit pour la première fois sur Windows 10 avec la mise à jour "Anniversary Update" en 2016.

Quels éléments de l'interface sont désormais en mode sombre ?

Les dernières améliorations concernent principalement les dialogues d'opérations de fichiers, comme les fenêtres de copie, de suppression et de permissions, qui adoptent désormais un fond sombre.

Quand ces améliorations seront-elles disponibles pour tous les utilisateurs ?

Bien que non officiellement annoncé, le calendrier suggère que ces correctifs pourraient être déployés avec la mise à jour Windows 11 25H2, attendue plus tard cette année.