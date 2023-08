Avec la build 23531 de Windows 11 Insider Preview (canal Dev), Microsoft annonce un changement qui touche au choix du navigateur par défaut. Pour l'ouverture de liens depuis des applications système, c'est bel et bien le navigateur web configuré comme celui par défaut qui sera utilisé… et donc pas nécessairement Microsoft Edge.

La situation actuelle a crispé des utilisateurs et des acteurs comme Mozilla - pour Firefox - qui a pointé doigt l'omniprésence du protocole microsoft-edge://. Par petites touches, Microsoft a mis de l'eau dans son vin, notamment avec une procédure en un clic pour définir le navigateur par défaut.

Pour autant, des associations avec certains types de fichiers demeurent à l'avantage de Microsoft Edge. C'est également le cas concernant des éléments comme les Widgets et les liens proposés par exemple.

En outre, et même si une désactivation est possible, les liens web d'e-mails dans l'application Outlook et de discussions dans Microsoft Teams s'ouvrent par défaut avec Microsoft Edge.

Uniquement en Europe

Le changement opéré par Microsoft, afin d'opter pour le navigateur par défaut avec les applications système, devrait être déployé à destination d'un plus grand nombre d'utilisateurs de Windows 11 au cours des prochains mois.

Néanmoins, ce changement sera cantonné à l'Espace économique européen. Il comprend les États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Avec le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act ; DMA), Microsoft doit probablement craindre l'éventualité d'une action du régulateur européen.

Cette situation, qui n'est manifestement pas d'ordre technique, pourrait générer de la frustration pour des utilisateurs de Windows 11 hors Europe.