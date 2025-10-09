Microsoft déploie Windows 11 Insider Preview Build 27965 dans le canal Canary, apportant des changements qui étaient attendus depuis leur apparition sur les canaux Dev et Beta en juin. La principale nouveauté est une refonte ergonomique du menu Démarrer.

Les améliorations du menu Démarrer

Le nouveau menu Démarrer se veut plus intelligent et pratique. Il propose deux nouvelles options d'affichage : une vue par catégorie, activée par défaut, qui regroupe automatiquement les applications similaires, et une vue en grille alphabétique.

L'interface est également responsive et s'adapte donc à la taille de l'écran. Microsoft précise que sur les appareils à grand écran, les utilisateurs peuvent s'attendre à voir 8 colonnes d'applications épinglées, 6 recommandations et 4 colonnes de catégories.

Les sections peuvent aussi se réduire dynamiquement si elles contiennent peu d'éléments, comme les recommandations ou les applications épinglées.

L'intégration des smartphones toujours d'actualité

L'intégration des appareils mobiles via Phone Link (ou Mobile connecté) est présente et même affinée.

Le nouveau menu Démarrer comporte un bouton repensé permettant d'étendre ou de réduire facilement le contenu provenant d'un smartphone Android ou iOS connecté.

Cette fonctionnalité est cependant annoncée pour plus tard en 2025 dans l'Espace économique européen.