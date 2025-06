Officialisé le mois dernier par Microsoft, le nouveau menu Démarrer de Windows 11 est comme prévu d'abord mis à disposition des Windows Insiders. Il pourra ainsi être testé dans le cadre de Windows 11 Insider Preview pour le canal Dev (build 26200.5641 - KB5060824).

Le menu Démarrer a été repensé pour faciliter le lancement des applications avec une interface à faire défiler. L'accès à toutes les applications ne nécessite plus de devoir naviguer vers une page secondaire.

Les applications épinglées sont affichées en haut, les applications et fichiers recommandés au milieu, et les applications installées sont regroupées en bas avec de nouvelles vues pour les parcourir.

Deux vues pour toutes les applications

Par défaut, les applications sont automatiquement regroupées par catégorie. Une catégorie est créée quand elle contient au moins 3 applications. Sinon, les applications sont classées dans la catégorie « Autres ». Les applications les plus utilisées figurent en haut de leurs catégories respectives.

Une vue en grille est avec classement par ordre alphabétique à la manière de la vue en liste. Toutefois, les applications y sont affichées avec davantage d'espace horizontal dans le but de favoriser une analyse de toutes les applications installées.

Dans la section de toutes les applications, le choix de la dernière vue utilisée est mémorisé pour retrouver le même type d'affichage des applications la prochaine fois.

Un menu Démarrer responsive

Le nouveau menu Démarrer s'adapte à la taille de l'écran. Sur les grands écrans, il affichera 8 colonnes d'applications épinglées, 6 recommandations et 4 colonnes de catégories, tandis que sur les écrans plus petits écrans, il s'agira de 6 colonnes d'applications épinglées, 4 recommandations et 3 colonnes de catégories.

Les sections peuvent également se réduire. Par exemple, si la section pour les recommandations ne contient aucune suggestion. Sachant en outre qu'il sera possible de désactiver les recommandations via les Paramètres pour voir plus d'applications installées.

Si peu d'applications ont été épinglées, la section correspondante se contentera d'une seule ligne et les autres sections glisseront vers le haut. Les Paramètres permettront de conserver une section des applications épinglées qui sera déployée par défaut.

L'intégration du smartphone

Pour l'intégration du smartphone Android ou de l'iPhone, le nouveau menu Démarrer de Windows 11 ajoute un espace dédié à droite et faisant office de compagnon du téléphone synchronisé. Il peut être masqué à l'aide d'un bouton situé à droite du champ de recherche.

En s'appuyant sur l'application Phone Link (Mobile connecté), c'est un accès rapide aux messages et aux appels, aux contacts et autres activités récentes, ainsi que le niveau de charge de la batterie du smartphone.

Une telle intégration mettra toutefois un peu plus de temps à arriver en Europe, même si ce sera bel et bien d'ici la fin de cette année.