L'heure de " Moment 5 " a sonné pour Windows 11. Un apport d'améliorations et de nouveautés qui ne constitue toutefois pas la mise à jour majeure 24H2 attendue pour l'automne prochain. En outre, Microsoft précise que toutes les fonctionnalités ne seront pas nécessairement activées dans l'immédiat.

Dans le cadre d'une mise à jour optionnelle, le déploiement concerne les versions 23H2 et 22H2 de Windows 11. Une disponibilité générale de la plupart des nouvelles fonctionnalités est prévue pour avril, en marge du Patch Tuesday.

Des améliorations concernent l'ancrage des fenêtres avec des suggestions personnalisées pour mieux les organiser de manière automatique, une plus grande personnalisation en lien avec les Widgets, davantage d'applications pour Windows Ink (stylet), la prise en charge du français pour l'Accès vocal et le support de plusieurs écrans, tandis que des raccourcis vocaux permettront de créer des commandes pour des actions (en anglais pour le moment).

Le smartphone Android en webcam

Alors que les options de partage avec des applications sont plus nombreuses, le partage à proximité est annoncé plus rapide pour des personnes sur un même réseau et avec la possibilité de modifier le nom d'un appareil pour le partage.

Prochainement et en plus de l'accès à des photos récentes sur PC, un appareil Android associé pourra être utilisé en tant que webcam dans les applications de vidéoconférence, mais le déploiement concerne actuellement seulement les Windows Insiders.

Microsoft souligne également l'arrivée de la fonctionnalité Generative Erase dans l'application Photos pour faire office de gomme magique, ainsi que la possibilité de supprimer des silences d'une vidéo (en préversion) avec l'éditeur Clipchamp.

Copilot et DMA dans l'UE

Via un déploiement progressif, un très gros morceau des nouveautés est pour l'assistant d'IA Copilot dans Windows 11, afin de bénéficier de plus de possibilités de contrôle du PC et de compétences (paramètres, accessibilité, informations sur l'appareil), de même que des plugins pour l'accès à des services tiers.

Un bémol est que Copilot dans Windows n'est toujours pas disponible en Europe. Microsoft doit du reste adapter Windows 11 au règlement DMA (Digital Markets Act) en Europe, ce qui implique le déploiement de changements.

Cette adaptation obligatoire comprend notamment la possibilité de supprimer entièrement Microsoft Edge et d'autres applications de Microsoft, l'interopérabilité pour des fournisseurs tiers avec les flux dans le tableau de bord des Widgets et la recherche dans Windows Search. La synchronisation ou non d'un compte Microsoft avec le système d'exploitation fera l'objet d'une sollicitation des utilisateurs européens.