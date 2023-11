Avec le système d'exploitation Windows, Microsoft fait partie des gatekeepers (ou contrôleurs d'accès) qui doivent se conformer à la législation européenne Digital Markets Act (DMA) d'ici le 6 mars 2024. Une enquête de la Commission européenne porte en outre sur sa plateforme publicitaire, le navigateur Microsoft Edge et le moteur de recherche Bing qui pourraient aussi être concernés.

C'est dans ce contexte, et avec la date butoir du 6 mars prochain, que le groupe de Redmond annonce du changement pour Windows 10 et Windows 11. Dans l'Union européenne (et plus globalement l'Espace économique européen), les utilisateurs de Windows auront la possibilité de supprimer entièrement Microsoft Edge et la recherche web basée sur Bing de Windows Search.

Par ailleurs, l'interopérabilité pour des fournisseurs tiers sera d'actualité pour les flux dans le tableau de bord des widgets de Windows 11 et la recherche web dans Windows Search. L'appel à Google via Windows Search sera par exemple envisageable.

Un distinguo pour les composants du système

Toujours en exclusivité pour l'Europe, Microsoft assure que Windows suivra scrupuleusement la configuration des paramètres des utilisateurs pour les applications par défaut, notamment pour le traitement des types de liens et de fichiers.

Un autre point souligné est que Windows sollicitera les utilisateurs européens pour déterminer s'ils souhaitent synchroniser leur compte Microsoft avec le système d'exploitation.

Sans être réservée à l'Union européenne et en marge d'une distinction claire avec les applications qui sont des composants du système nécessaires à son fonctionnement, une mesure prise par Microsoft sera de permettre d'augmenter la dose d'applications pouvant être désinstallées.

Pour Windows 10 22H2 et Windows 11 23H2

L'identification d'un ordinateur situé dans l'Espace économique européen se fera en fonction du choix de la zone géographique lors de sa configuration. Une modification de la région sera seulement possible lors d'une réinitialisation du PC.

À la suite d'un déploiement progressif dans des préversions (canal Release Preview), les changements seront plus amplement appliqués dans Windows 10 version 22H2 et Windows 11 version 23H2.