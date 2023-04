À sa sortie, Windows 11 s'est affiché très proche de Windows 10 au niveau de son interface, et ce n'est qu'après quelques mises à jour que Microsoft a véritablement changé la donne pour offrir sa propre identité à W11, mais également apporter des changements notables pour les utilisateurs.

Une première mise à jour a ainsi impacté l'explorateur de fichiers pour le rendre bien plus utile et fonctionnel. Microsoft a modernisé son interface tout en apportant des fonctionnalités inédites et en optimisant le fonctionnement et la stabilité de l'explorateur.

Windows 11 : vers un nouvel explorateur de fichiers

Si la situation ravit les utilisateurs, Microsoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prépare une nouvelle refonte avec toujours plus de changements.

Selon des informations remontées par Windows Latest, il faudra s'attendre à une nouvelle En-tête repensée avec un nouvel espace proposant divers dossiers et un nouveau bouton d'accueil.

L'explorateur de fichiers devrait plus largement intégrer Microsoft 365 et ses fichiers recommandés, avec davantage de détails sur les fichiers. On devrait ainsi plus rapidement retrouver les fichiers utilisés le plus souvent ou les plus récemment modifiés.

La colonne de gauche sera mise à jour pour proposer bien plus de détails et uen expérience plus riche. Une nouvelle zone baptisée Galerie fera son apparition pour faciliter la visualisation des photos. Un volet viendra automatiquement afficher les détails des images.

Microsoft aurait également prévu des améliorations diverses et profondes de l'explorateur de fichiers pour le rendre plus performant et y proposer une meilleure intégration Web. Le programme Windows Insiders devrait prochainement avoir un aperçu de ces nouveautés, avant un déploiement plus large qui pourrait toutefois mettre plusieurs mois à nous parvenir.