Entre recommandations et publicités, la frontière peut être ténue dans Windows 11 et susciter une certaine forme d'irritation. Microsoft peut pousser ses propres services ou des applications tierces, mais sait aussi mettre de l'eau dans son vin.

Un nouveau réglage avec le module de partage

Dans une build de la préversion de Windows 11, le leaker Phantomofearth a découvert une modification de la page des paramètres. " Partage de poximité " se mue en simplement " Partage " et accueille un nouvel interrupteur.

L'option " Show me suggested apps in share surfaces " fait son apparition et permettra de désactiver l'affichage des applications suggérées.

Source image : @phantomofearth

Actuellement et avec l'interface de partage, WIndows 11 propose d'installer des applications depuis le Microsoft Store. Des suggestions qui peuvent s'apparenter à de la publicité déguisée.

Est-ce un changement de cap pour Microsoft ?

Par le passé, Microsoft a déjà intégré des options similaires, notamment pour désactiver la section des recommandations dans le menu Démarrer.

Le nouvel interrupteur s'inscrit dans une logique de personnalisation accrue de l'expérience utilisateur, et aussi pour répondre à des critiques, même si Microsoft peut être difficile à suivre... Un déploiement à grande échelle pourrait prendre du temps.