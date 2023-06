C'est un retour en arrière qui a du sens : Windows a annoncé qu'il faudra prochainement faire l'impasse sur les deux applications Courrier et Calendrier lancées sur la plateforme Windows Universelle UWP initiée avec Windows 8 et véritablement démocratisée avec Windows 10.

L'objectif initial pour Microsoft était de proposer des applications dédiées à des tâches du quotidien sans avoir à surcharger les utilisateurs. L'idée était également de proposer des applications plus légères et compatibles avec un maximum de plateformes alors que Windows s'installait sur PC de bureau, portable, mais également tablette et cherchait encore à s'inviter sur les smartphones...

Outlook pour remplacer Calendrier et Courrier

Néanmoins, ce choix entrainait parfois des lourdeurs pour l'utilisateur qui se voyait contraint de passer de l'une à l'autre des applications, comme c'était donc le cas avec Courrier et Calendrier. La première application permettait de gérer ses emails, l'autre d'organiser son agenda.

Finalement, les deux applications vont disparaitre de Windows 11 à compter de 2024, et c'est le logiciel Outlook pour Windows qui viendra les remplacer avec de nouvelles fonctionnalités à la clé.

Microsoft précise que ce sont les nouveaux PC livrés avec Windows 11 à partir de 2024 qui seront automatiquement proposés avec Outlook. Les applications Courrier et Calendrier seront néanmoins toujours accessibles aux autres utilisateurs, même si ces derniers pourront également faire le choix de basculer vers Outlook pour plus de confort.

Rappelons qu'Outlook pour Windows est gratuit et que le client de messagerie de Microsoft n'a rien à envier à la concurrence. Depuis peu, Outlook profite également de sa propre intelligence artificielle pour aider à la rédaction des emails, et qu'il est possible d'y synchroniser plusieurs comptes y compris externes comme les comptes Mail Yahoo, Gmail ou tout autre service de messagerie.