Dans le canal Bêta de Windows 11 Insider Preview, Microsoft introduit une nouvelle page d'accueil des paramètres du système d'exploitation. L'intention affichée est de proposer une expérience dynamique et personnalisée.

Selon le groupe de Redmond, ce nouvel accueil dans les paramètres " offre une vue d'ensemble de l'appareil, un accès rapide aux paramètres clés et aide à gérer le compte Microsoft. " Il est organisé autour de cartes interactives.

Les cartes sont en rapport avec les divers paramètres associés à un appareil et un compte, et pour les fonctions communément utilisées. Pour le moment et avec une build 22631.2262 (pas nécessairement pour tous les testeurs), les cartes sont au nombre de sept. D'autres seront ajoutées prochainement.

Un peu de promotion déguisée ?

Une carte est pour les paramètres recommandés et s'adapte aux habitudes d'utilisation avec des options idoines. Elle pourra éventuellement représenter un gain de temps appréciable et éviter la corvée d'une recherche.

Les autres cartes concernent le stockage cloud, la récupération du compte Microsoft, la personnalisation, les appareils Bluetooth, Microsoft 365 et Xbox avec notamment la gestion des abonnements.

" Vous pouvez effectuer des actions rapides directement à partir de la page en un seul clic. […] La page d'accueil évolue et apprend avec vous. Au fur et à mesure que vous utilisez votre appareil, elle s'adapte pour fournir les informations les plus pertinentes et utiles selon votre utilisation et vos préférences. "

Attention néanmoins… il est à craindre que Microsoft tente comme souvent de faire la promotion de ses produits et services par l'entremise de la nouvelle page d'accueil dans les paramètres.

Windows Backup se montre

Attendue avec Windows 11 23H2 (et finalement également prévue pour Windows 10), l'application Windows Backup peut être testée. Son principal objectif est de sauvegarder rapidement un PC actuellement utilisé, puis le rendre prêt à être migré vers un nouveau PC.

Faisant intervenir OneDrive, Windows Backup comprend la sauvegarde dans le cloud des fichiers, documents et photos, les applications installées sur l'ancien PC et leur positionnement (barre des tâches ou menu Démarrer), les paramètres de Windows, les identifiants.

Microsoft souligne qu'il n'y aura pas d'installation automatique des applications sur le nouveau PC. Ce seront des raccourcis pour renvoyer vers le Microsoft Store ou le site web du développeur pour la réinstallation des applications.