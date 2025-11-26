Dans les dernières versions de test de Windows 11, une nouveauté a été repérée. Une page inédite, baptisée " App Updates ", a été intégrée à la section Applications des Paramètres. Il s'agirait d'une méthode alternative pour maintenir à jour des applications, en s'appuyant sur Windows Update plutôt que le Microsoft Store.

Un problème identifié par Microsoft

Selon des propos antérieurs de Microsoft rapportés par Windows Central, les mises à jour dans l’ensemble de l'écosystème Windows peuvent donner l’impression d'une expérience fragmentée.

Un constat qui s'adresse essentiellement aux administrateurs IT qui gèrent des applications disposant de leur propre mécanisme et processus pour le téléchargement des mises à jour.

" Nous élaborons une vision d’une plateforme unifiée et intelligente d’orchestration des mises à jour, capable de prendre en charge n'importe quel type de mise à jour (applications, pilotes, etc.) conjointement avec les mises à jour de Windows. "

Source image : Windows Central

Pas pour toutes les applications du Microsoft Store

La nouvelle page " App Updates " devrait permettre de lancer manuellement une recherche de mises à jour pour des applications. Pour l'heure, la fonction n'est toutefois pas encore pleinement opérationnelle.

Il ne s'agirait pas de remplacer le Microsoft Store pour toutes les applications qui y sont présentes. Les développeurs devront choisir d'adopter le nouveau mécanisme pour les mises à jour.

Le principal bénéfice serait une centralisation, bien que les mises à jour du système et des applications restent dans des sections distinctes.