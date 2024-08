D'après les chiffres de StatCounter, la part de marché de Windows 11 sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation de Microsoft a franchi le cap des 30 %. À 30,83 %, elle repousse dans le même temps la part de marché de Windows 10 juste sous la barre des 65 %.

Pour le commun des utilisateurs, la date de fin de support de Windows 10 est programmée pour le 14 octobre 2025. Afin de prolonger la durée de vie de Windows 10, Microsoft a néanmoins prévu des mises à jour de sécurité payantes.

Avec un engagement annuel et renouvelable pour trois ans, le prix à payer est connu pour les entreprises, organisations et professionnels, mais pas encore pour les particuliers qui sont la grosse nouveauté du programme ESU (Extended Security Update).

Windows 7 n'est toujours pas mort

Du côté des versions définitivement obsolètes de Windows, Windows 7 est encore loin d'avoir disparu avec une part de marché légèrement supérieure à 3 %, quand celle de Windows 8.x est à 0,67 %… et 0,38 % pour Windows XP.

Sur ordinateur (desktop et portable), la part de marché de Windows est de 72 %, près de 15 % pour macOS et 4,45 % pour Linux. Les chiffres se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites.

Selon la dernière enquête mensuelle de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve (participation facultative), Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs concerne près de 46 % des configurations, quand Windows 10 est à plus de 50 %.