Faute de chiffres de Microsoft, il faut se tourner vers les données de StatCounter pour constater que la part de marché de Windows 11 a connu un petit coup de mou fin 2024. Sur les ordinateurs équipés de Windows, elle s'établit à 34,1 %.

Dans le même temps, la part de marché de Windows 10 remonte à 62,7 %. Un système d'exploitation pour lequel le support prendra officiellement fin le 14 octobre 2025. À ce rythme, il est probable que le programme ESU (Extended Security Updates) connaîtra un certain succès.

Afin de bénéficier de mises à jour de sécurité critiques et importantes pour Windows 10 après octobre prochain, Microsoft proposera aux professionnels de débourser 61 dollars par an et par appareil pour la première année, puis le double la deuxième année supplémentaire et le quadruple pour la troisième année. Pour les particuliers, ce sera un prix de 30 $ pour une seule année supplémentaire.

Un indicateur de tendances

Les chiffres de StatCounter se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites. Ce type de mesure a ses limites, mais l'indication en matière de tendances paraît plutôt bonne. Et la fin de l'année 2024 n'a pas été au bénéfice de Windows 11.

À noter que pour Windows 7, la baisse a été légère avec une part de marché qui se stabilise aux alentours de 2,4 %.

D'après la dernière enquête mensuelle de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve (participation facultative), Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs progresse toujours et concerne près de 55 % des configurations, quand Windows 10 est à moins de 42,4 %.