Microsoft lance les tests pour une fonctionnalité attendue de partage audio avec Windows 11. L'annonce concerne actuellement les Windows Insiders (canaux Dev et Beta) avec une option qui permet à un PC de transmettre un flux audio vers deux accessoires Bluetooth en même temps.

Avec le Bluetooth LE Audio

Ce partage audio s'appuie sur la technologie de diffusion Bluetooth LE Audio. Jusqu'à présent, et malgré la possibilité d'appairer plusieurs appareils Bluetooth à un PC, Windows ne pouvait diffuser activement le son que vers un seul à la fois.

La limitation technique est levée par l'intégration de modems récents intégrant le Bluetooth LE Audio. L'activation se fait via une nouvelle tuile " Shared audio (preview) " dans les paramètres rapides.

Microsoft explique par exemple que cela permet " aux étudiants de partager de la musique avec un ami pendant leurs révisions ou rapproche les membres d'une famille en leur permettant de regarder un film ensemble dans un avion ".

Les appareils compatibles avec le partage audio

L'accès à la préversion est pour l'instant restreint. La fonctionnalité n'est supportée que sur une liste précise de Copilot+ PC. Elle comprend les récents Surface Laptop (13,8 et 15 pouces) et Surface Pro (13 pouces), tous équipés de puces Qualcomm Snapdragon X.

Microsoft précise que d'autres modèles, comme les Samsung Galaxy Book5 (Pro, 360) et d'autres Surface, seront bientôt ajoutés.

Côté accessoires, il faut également des appareils compatibles Bluetooth LE Audio, tels que les Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 Pro ou encore le casque Sony WH-1000XM6. Les appareils plus anciens, comme les AirPods de première génération, ne sont pas compatibles.

Un retard à combler pour Microsoft

Sur Windows 11, Microsoft comble un retard. D'autres acteurs ont déjà adopté des solutions similaires, dont Google avec la fonctionnalité Auracast (basée sur le Bluetooth LE) pour diffuser l'audio depuis les appareils Android. Samsung a aussi intégré Auracast dans ses smartphones depuis la gamme Galaxy S24.