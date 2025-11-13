Jusqu'ici, utiliser un passkey sur Windows 11relevait du parcours du combattant. Une expérience fragmentée, dépendante d'une extension sur Edge ou d'une logique propriétaire.

Mais c'est terminé. Avec la mise à jour de novembre, Microsoft intègre enfin les gestionnaires de mots de passe tiers. 1Password et Bitwarden sont les premiers à être supportés nativement, marquant un tournant majeur pour la sécurité sans mot de passe.

Comment ce nouveau système fonctionne-t-il ?

Le changement est au niveau de l'OS. Windows 11 joue désormais le rôle d'intermédiaire. Lorsqu'un site demande une authentification, l'OS intercepte la demande.

Il valide l'identité de l'utilisateur via Windows Hello (PIN, visage, empreinte). Enfin, il récupère la clé d'accès (passkey) chez le fournisseur choisi (1Password, Bitwarden, ou Microsoft Password Manager). L'authentification ne dépend plus du navigateur ou d'une extension.

Pourquoi est-ce une avancée majeure ?

Parce que cela met fin au "bricolage". Auparavant, la gestion des passkeys était chaotique et incohérente. Désormais, l'expérience est unifiée.

Le système d'exploitation centralise la sécurité. Seule la personne physiquement devant l'écran peut déverrouiller ses accès grâce au facteur local (Windows Hello). C'est plus simple et bien plus sécurisé contre le phishing.

Comment activer cette fonctionnalité ?

La fonction est déployée sur Windows 11 avec la mise à jour de sécurité de novembre 2025. Pour l'utiliser, il faut installer l'application 1Password (dernière version) ou Bitwarden(version bêta pour l'instant).

Ensuite, il faut aller dans les Paramètres > Compte > Clés d’accès > Options avancées. Là, l'utilisateur peut choisir quel gestionnaire il souhaite utiliser par défaut. Microsoft Password Manager (module Windows) est aussi une option.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels gestionnaires sont compatibles ?

Pour l'instant, 1Password (version stable) et Bitwarden (en bêta) sont pris en charge, aux côtés du Microsoft Password Manager. Microsoft a utilisé une nouvelle API pour permettre à d'autres services de s'intégrer facilement à l'avenir.

Est-ce que cela fonctionne sur tous les navigateurs ?

Oui. Comme la gestion est faite au niveau de Windows 11 (et non du navigateur), l'expérience est unifiée que vous utilisiez Chrome, Firefox ou Edge. C'est l'OS qui gère la demande d'authentification.

Qu'est-ce qu'un passkey exactement ?

Un passkey (ou clé d'accès) est un remplaçant moderne du mot de passe. C'est une clé cryptographique stockée sur votre appareil (PC, smartphone) et déverrouillée par biométrie (visage, empreinte) ou un code PIN. C'est beaucoup plus résistant au phishing.