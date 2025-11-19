Lors de sa conférence Ignite, Microsoft a levé le voile sur deux nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer la résilience du système d'exploitation Windows 11.

Avec déjà Quick Machine Recovery, les solutions s'inscrivent dans l'initiative Windows Resiliency du groupe pour réduire les temps d'arrêt et faciliter la récupération des appareils après des défaillances critiques.

Une restauration à un point donné

La fonctionnalité Point-in-Time Restore (PITR) permet aux utilisateurs et aux administrateurs de faire revenir un système Windows 11 à un état antérieur sain en quelques minutes seulement.

Si le concept rappelle l'outil de restauration du système existant, PITR va plus loin. Il s'appuie sur une capture complète (snapshot) du système à différents moments, ce qui lui permet de restaurer non seulement le système d'exploitation et ses paramètres, mais également les fichiers locaux et les applications installées.

Microsoft a précisé une disponibilité en avant-première cette semaine dans une prochaine build du programme Windows Insider.

La reconstruction depuis le cloud

Parallèlement, Microsoft introduit le Cloud Rebuild, un outil capable de déclencher à distance une réinstallation complète de Windows 11 depuis le cloud. Cette solution est particulièrement pensée pour les appareils rencontrant des problèmes persistants ou devenus inopérables.

" Via le portail Intune, les administrateurs pourront sélectionner la version et la langue de Windows souhaitées, déclenchant le téléchargement des médias d'installation et la reconstruction du PC par lui-même ", explique Microsoft.

Le processus s'appuie sur Autopilot, tandis que la restauration des données et des paramètres utilisateur est simplifiée par le biais de OneDrive et Windows Backup.

Quand ces outils seront-ils pleinement intégrés et gérables ?

L'intégration complète de ces deux fonctionnalités au sein de Microsoft Intune est prévue pour le premier semestre 2026.

Cela permettra aux administrateurs de déclencher des actions de récupération à distance, de coordonner les corrections à l'échelle de l'entreprise et de contrôler les fonctionnalités de l'environnement de récupération Windows (WinRE) directement depuis Intune.