Pour Windows 11, Microsoft prépare une refonte de l'Explorateur de fichiers. Une modernisation tire parti de la réécriture du code base. L'évolution est à mettre en relation avec une migration vers le Windows App SDK et la bibliothèque d'interface utilisateur WinUI 3.

Le " nouvel " Explorateur de fichiers est ainsi en adéquation avec le design général de Windows 11, tandis que des améliorations concernent la barre d'adresse et le champ de recherche.

En s'appuyant sur le statut intégré, la barre d'adresse fait notamment la distinction entre les dossiers locaux et les dossiers dans le cloud. Pour OneDrive, elle comprend l'état de synchronisation et l'affichage de l'espace de stockage restant.

Pour les utilisateurs connectés à un compte Azure Active Directory, des fichiers recommandés sont affichés sous la forme d'un carrousel et ils bénéficieront d'une prise en charge des miniatures des fichiers.

Sur le départ avec l'Explorateur de fichiers

En marge de la refonte de l'Explorateur de fichiers, Microsoft prévoit de le délester d'une série d'options pour les dossiers. De tels paramètres existent depuis des lustres avec l'Explorateur de fichiers. Ils ne seraient pas - ou plus - utilisés régulièrement sur Windows 11. La télémétrie a parlé…

Afficher l'icône des fichiers sur les miniatures

Afficher la légende des dossiers et des éléments du Bureau

Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur

Afficher les informations concernant la taille des fichiers dans les info-bulles du dossier

Afficher les lettres de lecteur

Masquer les conflits de fusion de dossiers

Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation

Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures

Utiliser l'Assistant Partage

La disparition de ces paramètres a débuté dans Windows 11 Insider Preview et devrait ultérieurement gagner une version stable de Windows 11. Tous les utilisateurs n'apprécieront pas forcément cette initiative. Le cas échéant et notamment pour les power users, les paramètres resteront accessibles via les clés de registre.