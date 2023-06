En attendant Windows 12, Microsoft continue de peaufiner Windows 11 avec pour objectif d'en faire le système le plus ergonomique possible pour les utilisateurs. Un des axes d'améliorations qui sera ainsi prochainement mis en avant est la faculté de l'OS à se connecter automatiquement au réseau sans fil le plus approprié.

Dans la mise à jour KB5027305 de la bêta de Windows 11, on retrouve en marge de nouvelles langues pour la voix de la synthèse vocale (chinois et espagnol) une option focalisée sur la gestion des réseaux de l'utilisateur.

La bascule WiFi / 4G devient plus simple

L'option propose ainsi de basculer automatiquement d'un réseau Wi-Fi à cellulaire ayant déjà été préconfiguré par le passé. L'idée est ainsi de permettre à Windows de passer de l'une à l'autre des connexions Wi-Fi ou 4G/5G en fonction de la qualité du débit proposé. Il sera également possible de forcer la bascule en un seul clic, sans avoir à se rendre dans les paramètres réseau.

Avec cette fonctionnalité, Microsoft pense avant tout aux utilisateurs nomades et aux laptops, mais elle pourrait également se montrer intéressante chez les utilisateurs installés dans des zones où la qualité de l'ADSL se veut aléatoire.

L'option devrait être déployée au fil de la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 23H2 prévue pour cet automne.