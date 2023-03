Alors que Microsoft a déployé la mise à jour "Moment 2" à destination de Windows 11, le bilan reste mitigé pour la marque qui peine à imposer son nouvel OS auprès du plus grand nombre.

Rappelons que la bascule de Windows 10 vers Windows 11 est gratuite, mais que tout n'est pas aussi simple qu'entre Windows 8 et W10. Avec Windows 11, Microsoft impose de disposer d'une configuration assez récente avec une puce de sécurité TPM 2.0, Secureboot, bios UEFI, 4 Go de RAM et d'un des processeurs AMD ou Intel annoncés comme compatible.

Face à ces prérequis, nombreuses sont les entreprises ou institutions à ne pas souhaiter renouveler leur parc informatique, autant de PC qui restent ainsi sur la touche.

Les joueurs représentent alors le segment le plus intéressant pour Microsoft puisque les configurations sont plus régulièrement à jour chez ces derniers. Néanmoins, on a vu par le passé et les chiffres partagés par Steam que les joueurs restent globalement sous Windows 10 (64% en janvier dernier contre 30% sous Windows 11).

Néanmoins depuis le début d'année, on peut noter que l'adoption de Windows 11 chez les joueurs progresse. En février, on note que la part de joueurs sur Steam sous Windows 11 est passée à 32,06%, soit une évolution de 1,73 point.

La progression devrait s'accélérer et elle est largement portée par le renouvellement de matériel qui impose Windows 11 en natif. Reste à savoir s'il est possible pour Microsoft d'arriver à un équilibre d'ici la fin de l'année.