Roulement de tambour… Windows 11 peut désormais être considéré comme le système d'exploitation le plus populaire sur PC gaming. Cette performance est notable dans la dernière enquête sur le matériel et les logiciels de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve.

Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs concerne plus 49 % des configurations au gré d'une progression mensuelle supérieure à 3 %, quand Windows 10 connaît lui une baisse de 3 % à près de 47 %. Derrière, Linux et macOS sont relativement stables en matière d'usage, soit de l'ordre de 1,9 % et 1,3 %.

Il est à souligner que les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows 8.1 n'ont pas encore totalement disparu du paysage des joueurs sur ordinateur, même si leur représentation demeure marginale.

À ne pas oublier pour Windows 10

Une date butoir à avoir en tête est que le support de Windows 10 prend fin pour le commun des utilisateurs le 14 octobre 2025. Microsoft a prévu de prolonger la durée de vie de Windows 10 via des mises à jour de sécurité payantes (programme Extended Security Update).

Avec un engagement annuel et renouvelable pour trois ans, le prix à débourser est connu pour les entreprises, organisations et professionnels, mais toujours pas pour les particuliers qui seront éventuellement tentés.

Facultative, l'enquête de Steam révèle par ailleurs que les configurations les plus en vogue parmi les utilisateurs de la plateforme sont avec processeur Intel (65 %) et carte graphique Nvidia (69 %). La quantité de RAM la plus commune est de 16 Go (47 %).