Pour l'installation du système d'exploitation Windows 11, Microsoft a instauré divers prérequis. Parmi ceux-ci, des listes de compatibilité pour des processeurs sont régulièrement mises à jour, tandis que la présence d'un module de plateforme sécurisée TPM 2.0 est vérifiée.

Il existe cependant des bidouilles permettant de passer outre d'éventuels blocages. Certaines sont étonnamment simples, comme l'exécution de la commande setup /product server avec l'assistant d'installation. Dans le cadre d'une nouvelle installation, il faut s'en remettre à des outils du type Rufus.

C'est toujours l'expectative pour savoir si Microsoft va tout d'un coup décider de mettre à mal des solutions de contournement, et/ou agir sur la disponibilité des mises à jour régulières. A priori, les choses vont se corser pour des PC particulièrement anciens.

Pas pour des processeurs de plus de 15 ans ?

Sur le réseau social X, Bob Pony (@TheBobPony) rapporte que la version 24H2 de Windows 11 (prévue pour l'automne prochain) ne démarrera pas sur des PC équipés de processeurs ne disposant pas de l'instruction POPCNT.

Ce changement va toucher des machines qui ne pouvaient déjà pas officiellement exécuter Windows 11. Sauf que cette fois-ci, les bidouilles de contournement devraient devenir réellement inopérantes.

POPCNT (population count) fait écho au jeu d'instructions x86, et une instruction pour compter le nombre de bits à 1 dans un registre. Son introduction remonte à des processeurs AMD et Intel pour lesquels les architectures datent d'un peu plus de 15 ans.