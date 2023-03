Encore une fois, Microsoft plancherait sur une version modernisée et modulaire de Windows. Des changements qui pourraient arriver en 2024, avec un système d'exploitation au nom de code Hudson Valley. Un timing susceptible de coller avec la sortie pressentie de Windows 12, sachant que Windows 11 avait pour nom de code Sun Valley.

Ces informations et suppositions émanent de Windows Central qui a une nouvelle fois fait parler ses sources décidément bien bavardes et au fait des projets de Microsoft. Il n'y a donc pas de caractère officiel à ce stade.

Un projet au nom de code CorePC reprendrait en quelque sorte le flambeau de Windows Core OS et la quête d'une modularisation pour Windows, notamment dans l'optique d'une meilleure adaptation à divers types d'appareils.

Une séparation d'état

L'approche CorePC aurait recours à une présence du système d'exploitation sur plusieurs partitions distinctes (fichiers système, données de l'utilisateur...), ce qui était le cas pour Windows Core OS et se pratique déjà ailleurs.

Il est fait mention d'une séparation d'état pour des mises à jour plus rapides, une réinitialisation plus fiable et une plateforme à la sécurité accrue, via des partitions en lecture seule qui ne seraient pas accessibles à l'utilisateur et aux applications tierces.

CorePC permettrait à Microsoft de proposer plus facilement des déclinaisons différentes de Windows en matière de fonctionnalités et de compatibilité avec les applications. Le groupe de Redmond pourrait alors mieux concurrencer le Chromebook (ChromeOS), après une énième tentative avec Windows 11 SE.

Il y aura forcément de l'IA

Sur ordinateur (desktop), une couche de compatibilité au nom de code Neon permettrait d'assurer le fonctionnement d'anciennes applications dans le cadre de l'approche CorePC. Le support d'applications Win32 pourrait être désactivé ou réactivé au besoin.

Il n'est pas tout à fait clair si CorePC serait au final une version allégée de Windows et en parallèle au développement de Windows 12. Une version de CorePC serait optimisée pour matériel du dédié (puces spécifiques) et l'exploitation de fonctionnalités d'IA.

Pour ses futures versions de Windows, il est en tout cas déjà acquis que Microsoft explorera largement les possibilités en matière d'IA. Une question qui se pose est de savoir si cela passera aussi par un système d'exploitation basé sur le cloud avec Windows 12.