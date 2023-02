On est bien loin de l'annonce de Microsoft il y a quelques années de faire de Windows 10 le dernier des Windows... Et alors que Windows 11 continue d'enchainer les problèmes de mise à jour, les yeux sont déjà rivés vers Windows 12.

Le prochain OS de Microsoft fait de plus en plus parler de lui, on en avait d'ailleurs déjà vu un aperçu en octobre dernier avec une interface presque intégralement retravaillée pour mieux s'adapter aux écrans tactiles et pliables.

Une IA au coeur de l'OS

Mais la principale nouveauté pourrait se situer au coeur même de l'OS avec une intelligence artificielle qui pourrait régir l'ensemble du système.

Microsoft aurait finalement dans l'idée de créer une véritable Cortana, une IA au service de l'utilisateur qui vise à s'adapter à ses besoins, ou même à les anticiper en fonction de ses habitudes. Les investissements à hauteur de 10 milliards de dollars dans OpenAI pourraient traduire cette orientation de l'éditeur.

Tout porte à croire qu'en marge d'un assistant vocal, une barre de recherche permettrait à l'utilisateur d'accéder à l'iA pour entretenir des conversations ou se substituer aux recherches sur Internet. L'idée pour Microsoft serait ainsi de confiner l'utilisateur dans l'OS en lui apportant un maximum d'informations, même sans aucun navigateur à Internet.

L'IA pourrait par ailleurs organiser l'agenda de l'utilisateur, lui envoyer des rappels et notifications, se charger de classer ses documents et fichiers, d'anticiper les procédures de nettoyage de fichiers, de scans antivirus, de procéder automatiquement aux mises à jour logicielles...

Windows 12 est attendu pour 2024, et il se peut que l'OS soit à nouveau proposé sous la forme d'une mise à jour gratuite.